Количество вакансий на белорусском рынке труда превысило 220 тысяч 1 26.07.2025, 21:02

Больше всего вакансий открыто в Минске.

220 063 вакансия предлагается на рынке труда Беларуси на 13:00 26 июля, свидетельствуют данные на сайте Государственной службы занятости.

Анализ информации этого ведомства, проведенный «Позіркам», показал, что за неполные две декады количество предложений работы увеличилось на 1,76% (на 7 июля — 216.261).

Больше всего вакансий открыто в Минске — 59.603 (-0,61%; 59.970). Далее следуют Минская область — 35.570 (-0,66%; 35.338), Брестская — 27.022 (-0,43%; 26.906), Гродненская — 27.887 (+11,7%; 24.967), Гомельская — 24.175 (-0,16%; 24.214), Витебская — 22.907 (-0,2%; 22.954) и Могилевская — 22.553 (+4,75%; 21.530).

Примечательно, что сумма вакансий в регионах дает итоговый показатель 219.717, что не равно общему количеству на сайте службы.

В 2025 году и ближайшие 10 лет тенденции нехватки персонала на рынке труда в целом будут сохраняться, заявила 19 февраля директор сервиса по поиску работы и персонала «HeadHunter Беларусь» Светлана Шапорова.

В мае 2025 года в белорусской экономике было занято 4 млн 122,1 тыс. человек — на 13,7 тыс. меньше, чем в апреле (4 млн 135,8 тыс.; -0,3%), показал проведенный «Позіркам» анализ данных Белстата.

В январе 2025 года в экономике было занято 4 млн 131,6 тыс. человек, в феврале — 4 млн 141 тыс., марте — 4 млн 146,2 тыс.

В январе 2024 года в экономике было занято 4 млн 129,1 тыс. человек, в феврале — 4 млн 132,9 тыс., марте — 4 млн 137,8 тыс., апреле — 4 млн 126,5 тыс., мае — 4 млн 112,2 тыс., июне — 4 млн 113,6 тыс., июле — 4 млн 114,9 тыс., августе — 4 млн 118,5 тыс., сентябре — 4 млн 108,7 тыс., октябре — 4 млн 117,5 тыс., ноябре — 4 млн 120,5 тыс., декабре — 4 млн 129,7 тыс.

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