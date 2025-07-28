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Белоруска поймала огромного сома на Припяти

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  • 28.07.2025, 10:22
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Белоруска поймала огромного сома на Припяти

Его длина — 2,25 метра.

Рыбаки-мужчины на Припяти нередко ловят крупных сомов, а на этот раз удача улыбнулась девушке. Екатерина Воронцова давно вместе с мужем рыбачит в нацпарке «Припятский». На этот раз она поймала рыбу, длина которой составила 2,25 метра, пишет издание fishingby.com.

«Клюнул на воблер Rapala Танцор 9 м, вываживание этого монстра было нелегкой задачей. Катя весит 53 кг, и ее хватило на 20—25 минут борьбы, потом спиннинг был доверительно передан мне. Боролись с сомом более полутора часов — гигант вдоволь потягал наш катер и по течению, и против. Благодаря многолетнему опыту и профессиональному оснащению победа была одержана нашей семьей. Отдаем должное уважение силе этой рыбы», — рассказал журналистам Владимир, супруг Екатерины.

Выловив сома, рыбаки сделали несколько фото на память и отпустили его обратно в Припять.

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