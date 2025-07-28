Житель Брестчины убрал свалку одним сообщением в Instagram
- 28.07.2025, 22:29
- 1,808
Лес очистили через день после сообщения.
В Столинском районе исчезла стихийная свалка возле водозаборных скважин. Убрать мусор помогло обычное сообщение в Instagram – житель района написал в аккаунт Минлесхоза с просьбой навести порядок.
«Предприятия нашего района свозят отходы и строительный мусор в лесной массив, рядом со свалкой находятся водозаборные скважины питьевой воды для населения. Просим принять меры», – написал мужчина, прикрепив фото загрязнённого участка.
Минлесхоз оперативно передал сигнал в Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение. Уже на следующий день лес очистили.
В Минлесхозе подчеркивают: обратиться за помощью можно быстро и просто – через Instagram ведомства, Telegram или позвонив на горячую линию, которая работает весь август.