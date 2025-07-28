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Житель Брестчины убрал свалку одним сообщением в Instagram

  • 28.07.2025, 22:29
  • 1,808
Житель Брестчины убрал свалку одним сообщением в Instagram

Лес очистили через день после сообщения.

В Столинском районе исчезла стихийная свалка возле водозаборных скважин. Убрать мусор помогло обычное сообщение в Instagram – житель района написал в аккаунт Минлесхоза с просьбой навести порядок.

«Предприятия нашего района свозят отходы и строительный мусор в лесной массив, рядом со свалкой находятся водозаборные скважины питьевой воды для населения. Просим принять меры», – написал мужчина, прикрепив фото загрязнённого участка.

Минлесхоз оперативно передал сигнал в Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение. Уже на следующий день лес очистили.

В Минлесхозе подчеркивают: обратиться за помощью можно быстро и просто – через Instagram ведомства, Telegram или позвонив на горячую линию, которая работает весь август.

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