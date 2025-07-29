СБУ предотвратила покушение на командира «Волков Да Винчи» 1 29.07.2025, 10:39

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Сергей Филимонов

РФ готовила убийство комбата.

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова. Покушение на него готовила Федеральная служба безопасности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Для реализации преступления российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровской области, выдавая себя за сотрудников СБУ.

«Агентурные операции «под чужим флагом» - это достаточно новая тактика для российской спецслужбы», - отметили в СБУ.

Согласно материалам дела, во время вербовочных бесед представители ФСБ называли себя сотрудниками Службы безопасности Украины и ставили агенту задачи якобы в интересах государства. Таким образом они втянули в операцию участника АТО из Каменского, который искренне считал, что помогает СБУ обезвредить корректировщика, работающего на РФ.

По данным следствия, мужчине позвонила через одну из соцсетей женщина, которая представилась сотрудницей СБУ. Она сообщила, что интернет-магазин, в котором фигурант ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска РФ. Эту информацию использовали для обвинения украинца в «государственной измене» и сообщили об открытии фиктивного уголовного дела.

«С целью усиления психологического давления представители ФСБ прислали мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ», - говорится в сообщении.

После этого ему предложили якобы «сотрудничество» со Службой в обмен на закрытие дела. Для этого ему прислали анкету на «прием в СБУ» и приказали прибыть в Киев.

В СБУ отметили, что кураторы из ФСБ манипулировали патриотическими убеждениями украинца. Он был убежден, что помогает украинской спецслужбе и выражал готовность уничтожать оккупантов даже ценой собственной жизни.

В Киеве фигурант получил задание арендовать квартиру вблизи дома, где, по данным ФСБ, проживал Филимонов, и начать слежку за его автомобилем. Представитель российской спецслужбы заверил мужчину, что командир ВСУ якобы является «предателем», который наводит удары на Киев.

После одного из ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет именно «объект» наблюдения. Агент регулярно присылал куратору фотоотчеты, в частности фотографии двора и описание перемещений военного.

Впоследствии фигурант получил координаты тайника на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а затем получил приказ ликвидировать Филимонова.

Оперативники СБУ задержали его, когда тот выходил на улицу со снаряженным оружием. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором из ФСБ.

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