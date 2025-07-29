ОМОН задерживает людей на месте падения беспилотника в Минске

ОМОН задерживает людей на месте падения беспилотника в Минске11
- 29.07.2025, 12:32
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Власти испугались реакции на ЧП.
ОМОН задерживает в Минске людей на месте падения беспилотника во Фрунзенском районе, пишет «Вясна».
«Вероятно, силовики ищут тех, кто передал информацию об инциденте в независимые медиа», — считают правозащитники.
Инцидент с дроном произошел в Минске 29 июля около 2.00. Беспилотник, как утверждают очевидцы, врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.
На видео, которое есть в распоряжении журналистов, можно заметить ночной двор дома № 72 на улице Матусевича. В ролике слышен шум, как от мопеда, затем раздается сильный взрыв. После этого на землю падают обломки, а рядом с припаркованными авто сверкают искры под серию звуков ударов и взрывов.