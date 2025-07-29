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ОМОН задерживает людей на месте падения беспилотника в Минске

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  • 29.07.2025, 12:32
  • 13,244
ОМОН задерживает людей на месте падения беспилотника в Минске
иллюстративное фото

Власти испугались реакции на ЧП.

ОМОН задерживает в Минске людей на месте падения беспилотника во Фрунзенском районе, пишет «Вясна».

«Вероятно, силовики ищут тех, кто передал информацию об инциденте в независимые медиа», — считают правозащитники.

Инцидент с дроном произошел в Минске 29 июля около 2.00. Беспилотник, как утверждают очевидцы, врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

На видео, которое есть в распоряжении журналистов, можно заметить ночной двор дома № 72 на улице Матусевича. В ролике слышен шум, как от мопеда, затем раздается сильный взрыв. После этого на землю падают обломки, а рядом с припаркованными авто сверкают искры под серию звуков ударов и взрывов.

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