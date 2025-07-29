«Представляю, что начнется»
- 29.07.2025, 15:36
Белорусы высказались про видеокамеры в детских садах.
В Могилеве обсуждается установка видеокамер в детских садах. Затраты должны будут возместить сами родители.
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:
«Везде камеры должны быть, в каждом классе тоже. Сколько сейчас буллинга со стороны учителей».
«Лучше так, чем переживать что и как с ребенком».
«Замечательно! Это я говорю, как работник детского сада. Пусть все посмотрят, как приходится работать».
«В нашем саду в яслях сутками работает воспитатель, потому что работать некому, не хватает воспитателей. Итак в каждом саду, а у помощника в яслях рабочий день - 10 часов».
@charter97.org Власти хотят камеры в детсадах — платить родителям #дети #садик #камера #могилев #родители #видео #скандал #беларусь #общество #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97
«Я бы на месте государства не давал «декретные» родителям, кто отдает своих детей в сад до 3 лет. Отдала ребенка, значит пусть идет на работу. Детьми до 3 лет должны занимать родители, а то рожают детей, а смотреть не хотят».
«Давно пора и чтобы был постоянный доступ к просмотру».
«А родителям всё будет не нравиться и начнутся жалобы, разбирательства. Ведь родители хотят, чтобы к их детям относились, как они хотят, а воспитатели относятся как надо относиться к работе. Представляю, что начнётся».
«Мой сын ходил в детский сад его год била воспитатель из за того, что он не говорил. Она не понимала его и ее это раздражало. Я же не понимала, почему сын каждый день плачет и не хочет в сад идти. Поэтому я за камеры».
«Мало кто захочет работать, но зато будет весело».
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