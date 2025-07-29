«Представляю, что начнется» 29.07.2025, 15:36

Белорусы высказались про видеокамеры в детских садах.

В Могилеве обсуждается установка видеокамер в детских садах. Затраты должны будут возместить сами родители.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

«Везде камеры должны быть, в каждом классе тоже. Сколько сейчас буллинга со стороны учителей».

«Лучше так, чем переживать что и как с ребенком».

«Замечательно! Это я говорю, как работник детского сада. Пусть все посмотрят, как приходится работать».

«В нашем саду в яслях сутками работает воспитатель, потому что работать некому, не хватает воспитателей. Итак в каждом саду, а у помощника в яслях рабочий день - 10 часов».

«Я бы на месте государства не давал «декретные» родителям, кто отдает своих детей в сад до 3 лет. Отдала ребенка, значит пусть идет на работу. Детьми до 3 лет должны занимать родители, а то рожают детей, а смотреть не хотят».

«Давно пора и чтобы был постоянный доступ к просмотру».

«А родителям всё будет не нравиться и начнутся жалобы, разбирательства. Ведь родители хотят, чтобы к их детям относились, как они хотят, а воспитатели относятся как надо относиться к работе. Представляю, что начнётся».

«Мой сын ходил в детский сад его год била воспитатель из за того, что он не говорил. Она не понимала его и ее это раздражало. Я же не понимала, почему сын каждый день плачет и не хочет в сад идти. Поэтому я за камеры».

«Мало кто захочет работать, но зато будет весело».

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