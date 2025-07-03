Дроны СБУ взорвали российские склады боеприпасов возле Харцызска 1 3.07.2025, 12:12

Появились новые детали операции.

Вчера, 2 июля, дроны Службы безопасности Украины успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска в Донецкой области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

В спецслужбе подчеркнули, что Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями.

«СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии РФ. Каждая подобная спецоперация снижает наступательный потенциал врага. Сезон летнего «хлопка» от СБУ в разгаре», - говорится в сообщении.

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