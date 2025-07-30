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Партизаны проникли на авиационный завод в Луганске

  • 30.07.2025, 12:32
  • 2,746
Партизаны проникли на авиационный завод в Луганске

Стало известно, что пытались скрыть оккупанты.

Агент военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» провел разведку авиационного завода в оккупированном Луганске. Кроме технического обслуживания авиационной техники на объекте развернули производство разведывательных дронов.

Об этом говорится в Telegram-канале «Атеш». Собранные данные оперативно переданы Вооруженным силам Украины.

Фото: t.me/atesh_ua

Подробности

Как отметили партизаны, их агент в течение длительного времени осуществлял наблюдение за Луганским авиационным ремонтным заводом. Это предприятие специализируется на обслуживании авиационной техники военного и двойного назначения, в частности, ремонтирует вертолетные двигатели ТВ2-117 и ТВ3-117 всех модификаций, самолетные двигатели, снятые с эксплуатации, главные редукторы вертолетов, а также выполняет их сервисное обслуживание.

Фото: t.me/atesh_ua
Фото: t.me/atesh_ua

«Но на территории завода происходят и более интересные вещи, которые оккупанты явно пытаются скрыть. Там развернуто производство и полигон для тестирования разведывательных БПЛА. А в одном из цехов расположен центр подготовки специалистов по работе с дронами – как сборщиков, так и операторов», – говорится в сообщении.

Фото: t.me/atesh_ua

Агенты собрали информацию о работниках, их транспортных средствах, а также о защите и режиме работы объекта. Этот завод является законной военной целью, а его сотрудники являются преступниками, которые помогают в продолжении агрессивной войны.

«Вся собранная нами информация оперативно передается Силам обороны Украины, и вскоре мы сможем увидеть результат», – отметили в «Атеш».

Фото: t.me/atesh_ua
Фото: t.me/atesh_ua
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