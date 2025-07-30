Экономика еврозоны удивила аналитиков 30.07.2025, 17:47

ВВП вырос, несмотря на тарифную войну.

Экономика еврозоны показала слабый, но положительный рост во втором квартале 2025 года, несмотря на нестабильность, вызванную новым пакетом тарифов США, вступившим в силу 2 апреля, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что немного превзошло ожидания аналитиков, прогнозировавших нулевой рост.

Рост оказался умеренным, но обнадеживающим сигналом того, что экономика региона пока выдерживает последствия торговой войны, начатой администрацией президента США Дональда Трампа, а также корректировку после временного роста, вызванного опережающими закупками в начале года.

Германия и Италия, две ключевые производственные экономики зоны евро, продемонстрировали спад — их ВВП снизился на 0,1% квартал к кварталу. Старший экономист Capital Economics Франциска Пальмас отметила, что немецкая экономика фактически вернулась к доковидному уровню.

«Германия, вероятно, пострадает сильнее других от введенных тарифов и останется под давлением до начала действия стимулирующих мер в 2026 году», — подчеркнула эксперт.

В то же время Испания продолжает выделяться: ее экономика выросла на 0,7%, что делает ее самой быстрорастущей в ЕС.

Стабильность роста, пусть и скромного, может стать причиной того, что Европейский центральный банк воздержится от снижения ключевой процентной ставки в сентябре.

Однако последствия тарифов, введенных США в рамках торговой сделки с Еврокомиссией, пока не до конца понятны — они могут оказать заметное давление на экспорт и экономику зоны евро во второй половине года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com