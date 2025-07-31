Белорусский тренер подрался с черногорским футболистом
- 31.07.2025, 17:12
Теперь его могут уволить из казахстанского клуба.
Белорусский специалист Евгений Кресик, который работает тренером по физподготовке в казахстанском «Кызыл-Жаре», может покинуть клуб из-за драки с футболистом, пишет football.by.
Инцидент произошел на клубной базе. У Кресика случился конфликт с черногорским полузащитником Дарко Зоричем, который привел к драке.
Сообщается, что футболист уже покинул клуб. Кресик, очевидно, тоже больше не сможет там работать.