Белорусский тренер подрался с черногорским футболистом 31.07.2025, 17:12

Евгений Кресик

Фото: ФК Шахтер

Теперь его могут уволить из казахстанского клуба.

Белорусский специалист Евгений Кресик, который работает тренером по физподготовке в казахстанском «Кызыл-Жаре», может покинуть клуб из-за драки с футболистом, пишет football.by.

Инцидент произошел на клубной базе. У Кресика случился конфликт с черногорским полузащитником Дарко Зоричем, который привел к драке.

Сообщается, что футболист уже покинул клуб. Кресик, очевидно, тоже больше не сможет там работать.

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