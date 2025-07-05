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В Беларуси у автомобиля Geely прямо во время движения отвалилась педаль газа

  • 5.07.2025, 19:04
В Беларуси у автомобиля Geely прямо во время движения отвалилась педаль газа

Чудом удалось избежать аварии.

В Беларуси у автомобиля Geely прямо во время движения отвалилась педаль газа. Пластиковая конструкция не выдержала — педаль отломилась у основания во время ускорения. Водитель успел среагировать и избежал ДТП.

Об инциденте сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

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