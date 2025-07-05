закрыть
5 июля 2025, суббота, 20:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Все руководство погибло»

2
  • 5.07.2025, 20:05
  • 3,026
«Все руководство погибло»
Фото: Dialog.ua

Z-военкор рассказал об ударе ВСУ по командному пункту 155-й бригады ВС РФ.

Все командование 155-й бригады ВС РФ ликвидировано во время удара Сил обороны Украины по вражескому командному пункту в Коренево Курской области.

О потерях оккупантов рассказал в соцсетях Z-военкор Евгений Гольман, возмутившись, что российские власти замалчивают факт ликвидации командования упомянутой бригады, передает «Диалог».

«Нам же почему-то никто не говорит, что все руководство 155-й (бригады – ред.) погибло, потому что четыре «хомяка» (ракеты HIMARS – ред.) прилетело точно в цель», – сказал он.

Кроме того, пропагандиста привела в ярость неэффективность российских дронов.

«Эти дроны «Добрыня», которые не летают, переделывать надо. Этот «Сибирячок», он сам по себе летает 14 минут. Кого там ему поднять? Он сам себя не может…» – заявил Z-военкор и пожаловался на вранье, которое льется с российского ТВ.

Отметим, в результате удара по командному пункту россиян в Коренево, в частности, был ликвидирован замкомандующего ВМФ РФ генерал-майор Михаил Гудков. Ранее он командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота и известен тем, что отдавал приказы своим подчиненным публиковать в Сети видеозаписи с военными преступлениями, включая расстрелы украинских военнопленных.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков