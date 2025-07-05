«Все руководство погибло» 2 5.07.2025, 20:05

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Фото: Dialog.ua

Z-военкор рассказал об ударе ВСУ по командному пункту 155-й бригады ВС РФ.

Все командование 155-й бригады ВС РФ ликвидировано во время удара Сил обороны Украины по вражескому командному пункту в Коренево Курской области.

О потерях оккупантов рассказал в соцсетях Z-военкор Евгений Гольман, возмутившись, что российские власти замалчивают факт ликвидации командования упомянутой бригады, передает «Диалог».

«Нам же почему-то никто не говорит, что все руководство 155-й (бригады – ред.) погибло, потому что четыре «хомяка» (ракеты HIMARS – ред.) прилетело точно в цель», – сказал он.

Кроме того, пропагандиста привела в ярость неэффективность российских дронов.

«Эти дроны «Добрыня», которые не летают, переделывать надо. Этот «Сибирячок», он сам по себе летает 14 минут. Кого там ему поднять? Он сам себя не может…» – заявил Z-военкор и пожаловался на вранье, которое льется с российского ТВ.

Отметим, в результате удара по командному пункту россиян в Коренево, в частности, был ликвидирован замкомандующего ВМФ РФ генерал-майор Михаил Гудков. Ранее он командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота и известен тем, что отдавал приказы своим подчиненным публиковать в Сети видеозаписи с военными преступлениями, включая расстрелы украинских военнопленных.

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