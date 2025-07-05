Гомельчанин годами «вслепую» платил алименты на чужого ребенка 9 5.07.2025, 21:25

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Все вскрылось неожиданно.

Житель Гомеля за четыре года заплатил более 3000 рублей алиментов на чужого ребенка. Сам он был уверен, что с него удерживают деньги в качестве уплаты многочисленных штрафов. Нестыковки заметила бдительная мама 43-летнего мужчины, пишут «Гомельские ведомости».

История началась в ноябре 2021 года, когда горожанка Наталья обратилась в отдел принудительного исполнения Советского района Гомеля. Она подала заявление на взыскание алиментов с мужчины — как она утверждала, отца ее дочери, родившейся в 2017 году. Суд постановил удерживать с него 16,5% дохода ежемесячно. Все выглядело вполне стандартно, но дальше начали всплывать детали.

Судебные исполнители установили, что гомельчанин получает пенсию по инвалидности, с нее сразу начали списывать алименты. При этом выяснилось, что на нем уже числились алименты на другого ребенка (25% дохода) и около 20 административных штрафов — в том числе за пребывание в вытрезвителе. В результате почти весь доход мужчины уходил на выплаты, и денег у него практически не оставалось.

Сложности были и в личной жизни. Сначала горожанин жил с матерью, затем переехал к новой женщине. Когда она узнала, что у возлюбленного двое детей, которых он обеспечивает, устроила скандал: «Ты говорил, что у тебя только один!» После этого отношения прекратились. В начале этого года мужчина остался без работы и снова вернулся жить к матери.

Именно она, заметив нестыковки, решила разобраться: по ее словам, она знала только об одном внуке. Мама пришла в отдел исполнения, и там выяснилось, что вторую девочку мужчина официально признал отцом по ошибке. Наталья указала его в документах, потому что он был последним, с кем она встречалась. По признанию самого гомельчанина, между ними не было даже интимной связи. Суд прекратил взыскание алиментов и отменил запись о его отцовстве.

За четыре года мужчина заплатил более 3000 рублей на ребенка, к которому не имел отношения. При этом у него уже было около 1500 рублей долгов по другим делам. Когда его спросили, почему он не разбирался, за что именно с него удерживают деньги, он ответил: «Думал, это штрафы. Их у меня много».

Теперь гомельчанин собирается подать в суд, чтобы вернуть ошибочно выплаченные деньги.

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