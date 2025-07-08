ГУР назвало одного из ответственных за подготовку удара по детской больнице «Охматдет» 5 8.07.2025, 11:41

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Обнародованы данные майора РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины во вторник, 8 июля, в годовщину российского удара по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве, обнародовало данные одного из ответственных за подготовку атаки.

Украинская разведка написала в Telegram , что им оказался майор ВС РФ Шейнов Денис Алексеевич — начальник специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Фото: ГУР МО/Telegram

Отмечается, что именно это подразделение было непосредственно привлечено к атаке на медицинское учреждение, в котором в момент удара на лечении находилось 627 детей.

Фото: ГУР МО/Telegram

Фото: ГУР МО/Telegram

По данным ГУР, майор Шейнов по своим функциональным обязанностям начальника специальной инженерной службы отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами стратегической авиации.

Он родился 30 января 1978 года в Саратове, РФ, где окончил высшее военное инженерное командное училище ракетных войск.

Кроме того, в 2018 году оккупант находился в Сирии, где выполнял так называемые специальные задачи.

Отмечается, что его наградили медалями За воинскую доблесть II ст. (2000), За отличие в военной службе I ст. (2015), Участнику военной операции в Сирии (2019).

По данным украинской разведки, Шейнов женат на Шабаловой Елене Михайловне, имеет сына и дочь.

Фото: ГУР МО/Telegram

Фото: ГУР МО/Telegram

ГУР также обнародовало постоянный адрес проживания семьи: г. Саратов, ул. Батавина, д. 12, кв. 266.

8 июля 2024 года российские войска во время массированного обстрела Киева нанесли удар по детской больнице «Охматдет». Двое взрослых погибли, одна из них — молодой врач из Львова. Было повреждено 24 отделения. Около 100 маленьких пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения Киева и области.

СБУ заявляла, что РФ прицельно ударила по Охматдету ракетой Х-101. Об этом свидетельствовали найденные на месте удара обломки.

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