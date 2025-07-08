Операция «Труба»: вскрылась неприятная для россиян правда 8.07.2025, 18:45

Оккупантов бросили в газовую ловушку.

Вскрываются новые подробности операции ВС РФ «Труба», которая была проведена в марте в Курской области. Новые свидетельства контрактников раскрывают жестокую правду о том, какой ценой российская пропаганда добивалась мифического «успеха», пишет «Диалог».

Как рассказал один из участников операции из состава 30-го мотострелкового полка, подготовка к прорыву через газовую трубу длилась около пяти месяцев. Весь процесс сопровождался глубокой секретностью: подкопы делались вручную, выход из трубы вырезали в тишине, стараясь не подать никаких признаков жизни на поверхности. Оккупанты неделями не выходили наружу, чтобы не быть замеченными разведкой ВСУ.

Однако это «героическое» подземное проникновение быстро превратилось в кошмар. Труба, по которой продвигались военные, оказалась насыщена остатками метана. Из-за нехватки кислорода у военных РФ начинались сильнейшие приступы удушья и галлюцинации.

«Сознание теряли по несколько раз. Кто-то кровью рыгал, харкал. У одного нога отказала. Он тупо полз, не мог идти… Он хотел жить, поэтому полз», — рассказал один из выживших.

Люди засыпали на ходу от гипоксии. У некоторых начинались кровотечения, другие впадали в истерику. Некоторые от отчаяния пускали себе пулю в лоб, об этом рассказали сразу несколько очевидцев: «Там таких много, ребят».

Дополнительный ужас добавляло поведение «кадыровцев», которые также участвовали в операции. Те, по словам очевидцев, отбирали у солдат воду и еду, не давая элементарного шанса на выживание.

«Там «Ахмат» разбирал, расстреливал, они воду отбирали, жрачку. Просто забирали! Кислорода нет, газом надышался и начинаешь сходить с ума», — поделился один из оккупантов.

Большинство участников этой операции так и не выбрались наружу: часть задохнулась прямо в трубе, другие были ликвидированы ВСУ сразу при выходе — украинская разведка засекла перемещение заранее и ждала наготове. Те, кто всё же остался жив, сейчас страдают от тяжелейших поражений дыхательной системы, у многих развивается онкология. По словам самих выживших, компенсаций они не получили, о наградах никто даже не заикался.

Специалисты отмечают: операция была организована крайне небрежно. При этом в ней не было никакой срочной необходимости. На момент штурма украинские войска уже начали отвод сил из Суджи. Это значит, что прорыв через газопровод не имел стратегической важности — солдат просто бросили в газовую ловушку ради сюжетов на российских телеканалах.

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