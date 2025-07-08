У берегов Мадагаскара нашли пиратский корабль с сокровищами 1 8.07.2025, 18:53

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Их цена — 138 миллионов долларов.

Весной 1721 года португальский корабль с вице-королем, архиепископом и более чем 200 порабощёнными людьми вышел из Гоа в сторону Лиссабона. Но у острова Реюньон его настигли пиратские суда, среди которых был знаменитый капитан Оливье «Стервятник» Левассер, пишет techinsider.

Корабль был повреждён бурей и практически беззащитен – пушки были сброшены в море ради спасения. После захвата судно отвели на остров Сент-Мари (ныне Нуси-Бораха) у Мадагаскара, где оно и было затоплено.

Как сообщает портал Live Science, археологи из Центра по сохранению исторических кораблекрушений изучали обломки у берегов острова Нуси-Бораха более 16 лет.

Они использовали подводные сканеры, чтобы подтвердить: это Nossa Senhora do Cabo, 700-тонный португальский военный корабль.

Среди находок – фигурки из дерева и слоновой кости, изображающие Деву Марию и распятие, пластина с надписью «INRI», золото, серебро, шелка и более 400 драгоценных камней: алмазы, изумруды, рубины и сапфиры. Весь груз корабля оценивается в современные 138 миллионов долларов.

Остров Сент-Мари в XVIII веке был излюбленным убежищем пиратов: удобная гавань, отсутствие колониальной власти и близость к торговым маршрутам. По оценкам, в этих водах покоятся останки как минимум 7–10 кораблей, включая захваченные трофеи.

Исследователи подчёркивают, что остров долгое время оставался вне поля зрения археологов – а значит, здесь может покоиться ещё больше пиратских сокровищ.

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