Россия устроила самую массированную атаку с применением дронов и ракет на Луцк 1 9.07.2025, 8:25

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Вспыхнули пожары.

В ночь на 9 июля Россия устроила наиболее массовую за время полномасштабной войны атаку на Луцк с применением дронов и ракет различных типов. В результате вражеских ударов вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, зафиксированы разрушения и возгорания также в одном из гаражных кооперативов.

Остальные последствия еще устанавливаются, информация о погибших в результате атаки не поступала. Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

В 06:16 он рассказал, что атака на Луцк в ночь на среду, 9 июля, стала самой массированной за все время полномасштабной агрессии РФ. На облцентр летели как вражеские дроны, так и ракеты.

«Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются. К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет», – отметил Полищук.

Он также поблагодарил украинских воинов, которые в течение ночи вели бой в небе и уничтожали вражеские цели.

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