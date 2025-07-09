Наземные роботы ВСУ разбили россиян и захватили позицию с пленными 3 9.07.2025, 16:09

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Впервые в истории войн.

Впервые с начала полномасштабного вторжения и вообще в истории современной войны украинские военные провели уникальную операцию с использованием только дронов и роботов. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине штурмом взяли укрепленную российскую позицию и захватили пленных, полностью исключив участие пехоты и избегая потерь среди личного состава, пишет dialog.ua.

Роботы разбили россиян

Операцию провели слаженно и технологично. Сначала вражеские укрепления обстреляли FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы, оснащённые противотанковыми минами и кумулятивными зарядами. Когда следующий наземный робот начал приближаться к разрушенному блиндажу, российские солдаты, чтобы избежать уничтожения, объявили о капитуляции. Они написали на куске картона, что сдаются. Этот сигнал был замечен украинскими бойцами при помощи дрона.

Доставка пленных дронами

После этого двоих выживших оккупантов «птичками» (воздушными дронами) вывели к линии обороны украинских сил и взяли в плен. В Третьей штурмовой отметили, что это первый в современной войне подтверждённый случай успешного штурма исключительно беспилотными платформами.

Более того, захваченные позиции до этого дважды не поддавались атакам других подразделений.

Украинская технологическая армия

После завершения операции освобождённые укрепления и лесополосу заняли украинские войска.Это достижение стало возможным благодаря собственной школе операторов наземных роботизированных комплексов, которую недавно создала 3-я штурмовая бригада.

Почему это важно

Этот эпизод - наглядное доказательство того, что Украина быстро адаптируется к современным вызовам. Наземные боевые дроны, действующие в связке с FPV-камикадзе и разведывательными аппаратами, становятся новым фактором, который ломает старую российскую тактику окопной войны.

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