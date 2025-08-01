закрыть
1 августа 2025, пятница, 8:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Уиткофф едет в Россию, верите или нет

1
  • 1.08.2025, 8:26
  • 1,290
Трамп: Уиткофф едет в Россию, верите или нет
Стив Уиткофф

Президент США раскрыл планы в контексте санкций против РФ.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

В частности, во время общения с журналистами Трамп заявил, что США введут санкции против России. Однако он не уверен, что они как-то повлияют на российского диктатора Владимира Путина.

После чего Трамп раскрыл планы Уиткоффа, заявив, что тот после визита на Ближний Восток отправится в Россию.

«Он едет в Россию, верите или нет», - сказал Трамп.

Дополнительные подробности о предстоящей поездке Уиткоффа не были раскрыты.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип