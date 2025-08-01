Трамп: Уиткофф едет в Россию, верите или нет

Трамп: Уиткофф едет в Россию, верите или нет1
- 1.08.2025, 8:26
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Президент США раскрыл планы в контексте санкций против РФ.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
В частности, во время общения с журналистами Трамп заявил, что США введут санкции против России. Однако он не уверен, что они как-то повлияют на российского диктатора Владимира Путина.
После чего Трамп раскрыл планы Уиткоффа, заявив, что тот после визита на Ближний Восток отправится в Россию.
«Он едет в Россию, верите или нет», - сказал Трамп.
Дополнительные подробности о предстоящей поездке Уиткоффа не были раскрыты.