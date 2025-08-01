Дрон – это начало 2 Ирина Халип

1.08.2025, 12:03

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Ирина Халип

Безопасности осталось на три дня.

Этот беспилотник, упавший на улице Матусевича среди ночи, просто обязан был прилететь. У него не было иного выхода. Можно сказать, прилетело напоминание об очевидном. Освежитель памяти. Разоблачитель лжи. Диогенов фонарь, подсвечивающий все, что стало казаться привычным, а потому не очень важным.

Конечно, пропаганда тут же продемонстрировала надписи на украинском языке на обломках упавшего дрона: вот, смотрите, это к нам прилетел вражеский беспилотник. Но чьи там буквы – вообще не имеет значения. Беспилотники обеих сторон одинаково опасны, и если человек погибнет при падении дрона, вряд ли его близким будет легче от того, что орудие убийства прилетело не от агрессора. Принадлежность дрона – это вопрос пятьсот первый. Точнее, этого вопроса вообще не существует. Важно совершенно другое.

Падение беспилотника опровергает все пропагандистские нарративы насчет безопасной Беларуси и напалмом выжигает все лукашенковские образы с прижатой к сердцу рукой и клятвами в том, что нет в мире более безопасного места, чем родная страна. Еще весной он рассказывал, что заключенный с Россией договор о гарантиях безопасности в рамках «союзного государства» гарантирует Беларуси вечный мир, спокойствие и процветание. И вот, пожалуйста, беспилотник во дворе жилого дома – как громкий хохот над идиотизмом говорящего о безопасности.

Вступать в войну на стороне агрессора, пусть и в качестве пассивного партнера, и после этого открывать рот, чтобы вещать о безопасности Беларуси, – это даже не простая человеческая глупость. Союзник агрессора, даже если он глуп, во время войны не будет ничего говорить о безопасности: ему простые рефлексы не позволят. Но если одновременно не работают ни интеллект, ни интуиция, ни рефлексы, тогда, конечно, в эфиры льются рассказы о гарантированной белорусскому народу безопасности, которой он, народ, может наслаждаться ровно до тех пор, пока Лукашенко у власти.

А потом прилетает дрон. Кусок железа, который одним своим обломком отправляет в мусорное ведро тонны бумаг, годы эфиров, тысячи файлов с бессмысленными договорами. Дрон укоризненно качает головой: не врал бы ты, дядя, не гадил бы на этой земле – глядишь, я и не прилетел бы вовсе; но ты так отчаянно врал и гадил, что скоро мои собратья разных модификаций подтянутся. И они-таки подтянутся, никуда не денутся.

Конечно, теоретически можно было бы возразить – например, вспомнить, как на территорию Польши упала ракета осенью 2022 года. Да, упала. Потому что идет война, и безопасных мест по соседству с воюющими странами не существует в принципе. И власти европейских стран не стыдятся говорить своим гражданам об опасности, не пытаются внушать им, будто война – это где-то так далеко, что и думать об этом не стоит. Представляете себе, что сделали бы поляки, если бы президент Дуда вдруг начал им рассказывать, что пока он руководит страной –ни волос, ни беспилотник не упадет? Думаю, после этого ему разве что с Лукашенко дружить осталось бы.

А когда-то давно, в 2012 году, на Беларусь упали сотни плюшевых мишек – с небольшого самолетика, с легкостью пересекшего границу, пролетевшего 150 километров незамеченным и вдребезги уничтожившим миф о несокрушимой союзной системе ПВО. Мишки держали в лапках записки «Требуем свободы слова!». Можно сказать, это была дружественная акция: совершенно бесплатно для режима, совершенно безопасно и к тому же красиво шведские пилоты показали полную несостоятельность белорусской ПВО. Но вместо того чтобы латать дыры в обороне, режим начал арестовывать случайных людей: репортера, который сфотографировал плюшевых медвежат, и риэлтора, который сдал квартиру шведу, снимавшему полет с земли. А авторам и исполнителям идеи вместо «спасибо» предложили добровольно приехать в КГБ на допрос. Еще тогда многие белорусы говорили: однажды прилетят не мишки. Вот и прилетели.

И снова вместо того чтобы ликвидировать бреши в системе ПВО, Лукашенко будет гарантировать белорусам безопасность. А белорусы будут отвечать: да замолчи уже, ты нам даже картошку, как выяснилось, гарантировать не можешь.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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