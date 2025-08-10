Россию подозревают в диверсии — загрязнении азербайджанской нефти для Европы 10.08.2025, 16:59

Это могло привести к серьезным повреждениям НПЗ в Румынии.

Румынские власти подозревают, что Россия провела гибридную операцию по умышленному загрязнению большого объема азербайджанской нефти, которая поставляется в Турцию по нефтепроводу «Баку — Тбилиси — Джейхан», а затем на танкерах транспортируется в Европу. Из-за высокой концентрации хлора использование загрязненной нефти могло привести к серьезным повреждениям НПЗ и топливному кризису в Румынии, пишет «Агентство» со ссылкой на румынские СМИ.

Первые сообщения о загрязнении органическим хлоридом сырой нефти из Азербайджана, которая транспортировалась по нефтепроводу «Баку — Тбилиси — Джейхан», появились 22 июля. О получении загрязненной нефти сообщали австрийская энергетическая группа OMV, итальянская компания Eni и чешская компания Orlen Unipetrol.

Об инциденте, связанном с загрязнением нескольких резервуаров терминала веществом, вызывающим коррозию, также сообщила BTC Pipeline Company — дочерняя компания British Petroleum и оператор нефтепровода «Баку — Тбилиси — Джейхан».

В результате партия азербайджанской нефти объемом 184 тысячи тонн, которая должна была поступить в румынский порт Констанца, не была принята, что привело к временной нехватке сырья на нефтеперерабатывающем заводе Petrobrazi.

Загрязнение нефти могло стать результатом относительно простой российской диверсионной операции на 1700-километровом нефтепроводе, сообщили источники G4Media. По их словам, для этого потребовалось бы закачать в нефтепровод несколько цистерн хлора.

В понедельник Министерство энергетики Румынии объявило чрезвычайную ситуацию в сфере поставок сырой нефти и разрешило OMV получить 80 тысяч тонн нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива из резервных запасов (общий объем — 676,2 тысячи тонн).

Российские провластные издания «Московский комсомолец» и «Царьград» в среду в заметках об объявленном в Румынии режиме ЧС привели комментарий политолога Вадима Сипрова. Он «выразил сомнение в том, что загрязнение нефти произошло случайно», и заявил, что «у России нет реальных рычагов влияния в этом направлении», а за загрязнением могут стоять США.

По данным аналитической компании Kpler, с момента первого сообщения о загрязнении нефти 22 июля до 30 июля было отгружено шесть партий азербайджанской нефти. 31 июля BP сообщила, что незагрязненная сырая нефть снова начала поступать по нефтепроводу «Баку—Тбилиси—Джейхан». В июле по этому нефтепроводу поставляли 423 тысячи баррелей в сутки при запланированном объеме в 561 тысячу баррелей, свидетельствуют данные Kpler.

Органические хлориды используются в нефтяной промышленности для повышения нефтеотдачи на месторождениях, но их необходимо удалять до того, как нефть попадет в нефтепроводы, поскольку они могут повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов, писал Reuters.

Баку и Москва уже несколько недель находятся в состоянии острого дипломатического противостояния. На этом фоне в ночь на среду российские беспилотники атаковали газокомпрессорную станцию «Орловка» в Одесской области. Эта станция — часть маршрута, по которому поставляется азербайджанский газ в Украину. Российские провоенные блоги и провластные СМИ назвали это ударом по «азербайджанским политическим и экономическим амбициям».

По данным румынских спецслужб, российские СМИ организовали кампанию в тиктоке в поддержку победителя первого тура президентских выборов пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску. Результаты голосования были отменены, а Джорджеску задержан. После этого Россия поддерживала кандидата в президенты Румынии от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джорджа Симиона, но он проиграл выборы.

