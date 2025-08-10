закрыть
10 августа 2025, воскресенье
Рютте: Трамп устроит Путину «проверку» на Аляске

  • 10.08.2025, 21:13
Рютте: Трамп устроит Путину «проверку» на Аляске

Без финальной сделки для Украины.

Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа устроит российскому диктатору Владимиру Путину «проверку» на серьезность намерений прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в эфире телеканала CBS News.

Рютте выразил уверенность в том, что полноценные мирные переговоры обязательно будут вестись при участии Украины и Европы.

«И, разумеется, когда речь пойдет о мирных переговорах, прекращении огня и о том, что будет после этого - о территориях, о гарантиях безопасности для Украины - Украина должна участвовать и будет участвовать», - сказал он.

Но во время встречи Трампа и Путина на Аляске российского диктатора будут проверять - действительно ли он настроен на заключение мира с Украиной.

«В пятницу (будет) важно понять, насколько серьезен Путин. И единственный, кто может это сделать, - президент Трамп. Поэтому очень важно, чтобы встреча состоялась. Это не будет окончательным решением. Не будет и финального соглашения», - пояснил он.

