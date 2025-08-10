Рютте: Трамп устроит Путину «проверку» на Аляске 5 10.08.2025, 21:13

1,934

Без финальной сделки для Украины.

Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа устроит российскому диктатору Владимиру Путину «проверку» на серьезность намерений прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в эфире телеканала CBS News.

Рютте выразил уверенность в том, что полноценные мирные переговоры обязательно будут вестись при участии Украины и Европы.

«И, разумеется, когда речь пойдет о мирных переговорах, прекращении огня и о том, что будет после этого - о территориях, о гарантиях безопасности для Украины - Украина должна участвовать и будет участвовать», - сказал он.

Но во время встречи Трампа и Путина на Аляске российского диктатора будут проверять - действительно ли он настроен на заключение мира с Украиной.

«В пятницу (будет) важно понять, насколько серьезен Путин. И единственный, кто может это сделать, - президент Трамп. Поэтому очень важно, чтобы встреча состоялась. Это не будет окончательным решением. Не будет и финального соглашения», - пояснил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com