Лидеры стран Северной Европы и Балтии предостерегли от мирных соглашений без Киева 1 10.08.2025, 22:28

Восьмерка поддержала мирную инициативу Трампа с условиями.

Лидеры восьми стран Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором предостерегли от мирных переговоров с Россией, если при этом не будет учтена позиция Украины и интересы безопасности Европы.

«Мы непоколебимо поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в условиях незаконной и агрессивной войны со стороны России», – говорится в документе.

Участники формата также положительно оценили инициативу президента США Дональда Трампа, направленную на прекращение войны и создание условий для справедливого и прочного мира, который будет гарантировать стабильность как Украине, так и всей Европе.

«Мы готовы способствовать этим усилиям дипломатическими методами, параллельно продолжая предоставлять Киеву значительную военную и финансовую поддержку. Ограничительные меры против России будут оставаться в силе. Достичь мира возможно только благодаря решительной дипломатии, устойчивой поддержке Украины и постоянному давлению на Российскую Федерацию для остановки ее незаконной агрессии», - подчеркивается в заявлении.

Лидеры отметили, что международные границы не могут меняться силовыми методами, а переговоры возможны только при условии полного прекращения огня. Президент Владимир Зеленский, по их мнению, четко дал понять: Украина готова к диалогу только при условии уважения к ее суверенитету. «Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы», – цитируют они позицию Киева.

В конце заявления указано, что страны Нордично-Балтийской восьмерки остаются едиными в поддержке Украины и готовы защищать безопасность региона. В формат входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

