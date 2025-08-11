Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира 11.08.2025, 16:35

Дональд Трамп

За его роль в урегулировании пограничного конфликта с Таиландом.

Камбоджа номинировала президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в урегулировании пограничного конфликта с Таиландом. Премьер-министр Хун Манет в письме Нобелевскому комитету поблагодарил Трампа за «восстановление мира и стабильности» и отметил его вклад в снижение напряженности в «одних из самых нестабильных регионов мира», пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Этот шаг стал неожиданным на фоне давней дружбы Камбоджи с Китаем. По мнению экспертов — это стремление улучшить отношения с Вашингтоном может означать значимый поворот во внешней политике страны.

Отношения США и Камбоджи ухудшились в 2017 году, когда незадолго до инаугурации Трампа были отменены совместные военные учения «Ангкор Сентинел». Позднее США ввели санкции за нарушения прав человека и коррупцию, в то время как Камбоджа укрепляла связи с Китаем — своим главным торговым и военным партнером.

С приходом к власти в 2023 году Хун Манета, выпускника военной академии США в Вест-Пойнте, страна начала «перекалибровку» внешней политики. В феврале Пномпень предложил возобновить совместные учения с США, а в этом году ожидается визит американского министра обороны на военно-морскую базу Рим.

Эксперты называют этот шаг «дешевым, но эффектным жестом» для укрепления связей с Вашингтоном и возможного получения торговых льгот, инвестиций и военного сотрудничества. Политика Пномпеня описывается как «стратегическая гибкость» для снижения зависимости от Китая.

