Дроны ГУР атаковали единственный в России завод по производству гелия для ракет 1 12.08.2025, 8:18

1,816

Это критически важный компонент.

В понедельник, 11 августа, беспилотники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины нанесли удар по Оренбургскому гелиевому заводу в городе Оренбург, РФ.

Об этом сообщили источники NV в разведке.

Отмечается, что это единственное в России предприятие, которое производит критически важный компонент для производства ракет, в космической отрасли и авиапромышленности.

По словам собеседника, пролеты беспилотников могли наблюдать местные жители, которые также сообщили о серии взрывов в районе завода. Около 20:00 местными властями было принято решение перекрыть участок автодороги федерального значения М-5 Урал в районе н.п. Переволоцкое и Холодные Ключи (именно там расположена цель ГУР МО).

Оренбургский гелиевый завод — единственное предприятие по производству гелия в РФ и одно из крупнейших в Европе, годовая мощность которого составляет переработку около 15 млрд. куб. м природного газа. Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности.

Отмечается, что атакованная военной разведкой цель непосредственно вовлечена в войну РФ против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК.

