12 августа 2025, вторник, 14:53
Что случается, когда Марк Цукерберг живет рядом?

  • 12.08.2025, 14:45
Что случается, когда Марк Цукерберг живет рядом?

Миллиардер потратил более $110 миллионов на покупку как минимум 11 домов.

В престижном районе Crescent Park в Пало-Альто, который долгие годы был домом для юристов, бизнесменов и профессоров Стэнфорда, жизнь была спокойной и размеренной. Но все изменилось 14 лет назад, когда сюда переехал Марк Цукерберг — основатель Facebook, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

За это время миллиардер потратил более 110 миллионов долларов на покупку как минимум 11 домов, превратив их в большой семейный комплекс с основным домом, гостевыми постройками, бассейном и частной школой для детей. Пять домов до сих пор пустуют, но строительство и постоянные перестройки продолжаются уже восемь лет, нарушая тишину района.

Соседи жалуются на интенсивное наблюдение — камеры Цукерберга направлены и на соседские участки, а охрана дежурит на улицах, контролируя посетителей и прохожих. Кроме того, в районе часто проходят шумные мероприятия и вечеринки, сопровождающиеся перекрытием дорог и парковок.

Жители выражают недовольство тем, что городские власти практически не реагируют на жалобы и, по их мнению, идут навстречу миллиардеру в ущерб остальным. В ответ представители Цукерберга заявляют, что безопасность семьи требует особых мер и что соседям регулярно сообщают о возможных неудобствах.

Многие соседи говорят, что район утратил свой уют и стал частной территорией для избранных. «Они оккупировали наш район», — говорит один из жильцов.

