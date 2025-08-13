Дроны атаковали ключевую станцию нефтепровода «Дружба» в РФ

Дроны атаковали ключевую станцию нефтепровода «Дружба» в РФ1
Второй раз за неделю.
В ночь с 12 на 13 августа дроны атаковали российские регионы, в частности Брянскую и Волгоградскую области. В обоих регионах под ударом, предварительно, оказались объекты нефтеперерабатывающей промышленности России.
В Брянской области удары беспилотников были направлены по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» нефтепровода «Дружба», что в селе Высокое. О ночных взрывах в России сообщило местное медиа Astra.
«Жители Брянской области сообщают, что в ночь на 13 августа дроны снова атакуют город Унеча и район. Утверждается, что целью атаки снова стала линейная производственно-диспетчерская станция «Унеча» в селе Высокое в Унецком районе», — говорится в сообщении.
Также в сети показали кадры ночной атаки по Брянской области. На видеоролике, который якобы снят с места событий, видно зарево в небе.
Губернатор Брянской области сообщил, что над регионом ночью было якобы уничтожено 12 ударных беспилотников.
«Оперативные и экстренные службы работают на местах», — отметила местная власть.
За эту неделю это уже вторая атака по нефтепроводу, подчеркнули в российских медиа. Первая состоялась ночью 6 августа, после чего густой черный дым поднялся над регионом. Тогда, как утверждают росСМИ, по меньшей мере один ударный беспилотник попал по линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча».
Отмечается, что ЛПДС «Унеча» в Брянской области — один из крупнейших узлов магистральной сети нефтепроводов «Дружба».
Взрывы в Волгоградской области России
Атака по российским регионам продолжилась около 02:00 часов. «Росавиация» сообщила, что аэропорт в Волгограде приостановил работу из-за угрозы ударных БПЛА.
Около 03:00 часов жители Волгограда сообщили о взрывах. Губернатор региона заявил о падении обломков БпЛА на крышу 16-этажного дома, из-за чего россияне объявили об эвакуации жителей.
О взрывах, по данным росСМИ, также сообщили жители Красноармейского района Волгограда. Их слышали в районе нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего «Лукойлу».