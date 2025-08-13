закрыть
13 августа 2025, среда, 9:19
Forbes: Путин слабее, чем кажется

  • 13.08.2025, 9:00
Forbes: Путин слабее, чем кажется
Фото: Getty Images

У главы Кремля есть скрытые уязвимости.

Эксперты заявляют, что Путин сумел добиться встречи с Трампом, не пойдя ни на одну из уступок, включая режим прекращения огня, а также участие в саммите президента Украины. В недавнем интервью президент США сам дал понять, что пока не ждет Зеленского на Аляске, заявив, что якобы у него и так было много встреч за эти три года войны, сообщает Forbes.

Вместо того чтобы 8 августа ввести в действие свои угрозы в адрес РФ, Трамп дал добро на личную встречу с Путиным. Путин в основном демонстрировал решимость сохранять статус-кво, считая, что военные усилия напрямую связаны с его политическим выживанием. Несмотря на то что Россия потеряла более миллиона человек, рейтинг одобрения Путина сейчас выше, чем когда-либо, и составляет 86% по сравнению с 63% до начала войны.

За три года войны Путин не только не утратил свою власть, но и сумел сделать Россию еще более авторитарной и патриотичной. Если у РФ закончится своя армия, Путин, вероятно, попросит помощи у союзников, включая КНДР.

Однако, хотя эта авантюра Путина укрепила его внутреннюю поддержку, в отношениях с Западом и Украиной он слабее, чем кажется. На самом деле история Путина, склонного уклоняться от угроз, указывает на скрытые уязвимости.

