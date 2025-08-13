Беспилотники атаковали вертолетную площадку под Белгородом
- 13.08.2025, 20:06
Над городом черный дым.
В российском городе Белгород в среду, 13 августа, из-за атаки беспилотников могла быть поражена вертолетная площадка, которая используется армией РФ.
Об этом заявляют Telegram-канал Пепел Белгород и издание ASTRA, публикуя фото и видео дыма над городом.
«По предварительным данным, черный дым поднимается в районе вертолетной площадки, находящейся на севере Белгорода», — говорится в сообщении.
OSINT-аналитик blinzka в Х геолоцировал место прилета, подтвердив, что дом поднимается между селом Стрелецкое и поселком Северный Белгородского района
Пепел Белгород утверждает, что после предыдущей атаки на площадку с нее убрали вертолеты. Однако на месте площадки могла находиться военная техника, она, вероятно, и была атакована беспилотником.
ASTRA по характеру горения предполагает, что гореть на площадке могут горюче-смазочные материалы.
Украинские военные или спецслужбы официально не сообщали 13 августа об ударах по Белгороду.
Location point of view 0:00-0:09: Streletskoe (Стрелецкое), Belgorod Oblast, Russia near 50.64476, 36.47950 https://t.co/0RXkQJqdqK @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed— blinzka (@blinzka) August 13, 2025
Smoke rises west of Belgorod. pic.twitter.com/jwwXN3oOyD