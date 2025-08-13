Беспилотники атаковали вертолетную площадку под Белгородом 13.08.2025, 20:06

1,676

Фото: ASTRA/Telegram

Над городом черный дым.

В российском городе Белгород в среду, 13 августа, из-за атаки беспилотников могла быть поражена вертолетная площадка, которая используется армией РФ.

Об этом заявляют Telegram-канал Пепел Белгород и издание ASTRA, публикуя фото и видео дыма над городом.

«По предварительным данным, черный дым поднимается в районе вертолетной площадки, находящейся на севере Белгорода», — говорится в сообщении.

OSINT-аналитик blinzka в Х геолоцировал место прилета, подтвердив, что дом поднимается между селом Стрелецкое и поселком Северный Белгородского района

Пепел Белгород утверждает, что после предыдущей атаки на площадку с нее убрали вертолеты. Однако на месте площадки могла находиться военная техника, она, вероятно, и была атакована беспилотником.

Инфографика: Telegram-канал Пепел Белгород

ASTRA по характеру горения предполагает, что гореть на площадке могут горюче-смазочные материалы.

Украинские военные или спецслужбы официально не сообщали 13 августа об ударах по Белгороду.

