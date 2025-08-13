закрыть
13 августа 2025, среда, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники атаковали вертолетную площадку под Белгородом

  • 13.08.2025, 20:06
  • 1,676
Беспилотники атаковали вертолетную площадку под Белгородом
Фото: ASTRA/Telegram

Над городом черный дым.

В российском городе Белгород в среду, 13 августа, из-за атаки беспилотников могла быть поражена вертолетная площадка, которая используется армией РФ.

Об этом заявляют Telegram-канал Пепел Белгород и издание ASTRA, публикуя фото и видео дыма над городом.

«По предварительным данным, черный дым поднимается в районе вертолетной площадки, находящейся на севере Белгорода», — говорится в сообщении.

OSINT-аналитик blinzka в Х геолоцировал место прилета, подтвердив, что дом поднимается между селом Стрелецкое и поселком Северный Белгородского района

Пепел Белгород утверждает, что после предыдущей атаки на площадку с нее убрали вертолеты. Однако на месте площадки могла находиться военная техника, она, вероятно, и была атакована беспилотником.

Инфографика: Telegram-канал Пепел Белгород

ASTRA по характеру горения предполагает, что гореть на площадке могут горюче-смазочные материалы.

Украинские военные или спецслужбы официально не сообщали 13 августа об ударах по Белгороду.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский