В районе аэродрома и Севастополя в Крыму прогремели взрывы

В районе аэродрома и Севастополя в Крыму прогремели взрывы1
- 14.08.2025, 7:57
Сообщается о ракетно-дроновой атаке.
Вечером 13 августа и после полуночи во временно оккупированном Крыму было неспокойно: мониторинговые каналы сообщили о налете беспилотников, а российские военные паблики предупреждали об угрозе применения ракет типа «Нептун».
Во время ночной атаки взрывы прозвучали в частности в районе аэродрома «Саки», а также возле города Севастополь. «Фокус» собрал информацию об обстреле.
Воздушная тревога во временно оккупированном Крыму была объявлена около 21:30 часов. Местные каналы предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников для Евпатории, Сак и Новофедоровки.
Около 22:25 часов Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о звуке пролета ракеты над городом, которая двигалась с юга курсом на север.
Вскоре взрывы прогремели в районе местного аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Там местные слышали по меньшей мере три громких взрыва.
Также около 22:30 во временно оккупированном Крыму предупредили о ракетной опасности. Россияне в частности упоминали об угрозе из-за ракет «Нептун».
Атака на полуостров продолжилась также после полуночи. Около 00:40 часов прогремели взрывы в районе Андреевки, расположенной неподалеку от Севастополя. В сети также показали кадры с места событий, на которых слышны взрывы.
Информации о последствиях или попадании в результате ночной атаки на Крым на момент публикации не поступало.
Воздушную тревогу в ночь с 13 на 14 августа россияне также объявили в Волгоградской области РФ. Там местные власти ввели ограничения на работу местного аэропорта в Волгограде.