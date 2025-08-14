В районе аэродрома и Севастополя в Крыму прогремели взрывы 1 14.08.2025, 7:57

1,934

Сообщается о ракетно-дроновой атаке.

Вечером 13 августа и после полуночи во временно оккупированном Крыму было неспокойно: мониторинговые каналы сообщили о налете беспилотников, а российские военные паблики предупреждали об угрозе применения ракет типа «Нептун».

Во время ночной атаки взрывы прозвучали в частности в районе аэродрома «Саки», а также возле города Севастополь. «Фокус» собрал информацию об обстреле.

Воздушная тревога во временно оккупированном Крыму была объявлена около 21:30 часов. Местные каналы предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников для Евпатории, Сак и Новофедоровки.

Около 22:25 часов Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о звуке пролета ракеты над городом, которая двигалась с юга курсом на север.

Вскоре взрывы прогремели в районе местного аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Там местные слышали по меньшей мере три громких взрыва.

Также около 22:30 во временно оккупированном Крыму предупредили о ракетной опасности. Россияне в частности упоминали об угрозе из-за ракет «Нептун».

Атака на полуостров продолжилась также после полуночи. Около 00:40 часов прогремели взрывы в районе Андреевки, расположенной неподалеку от Севастополя. В сети также показали кадры с места событий, на которых слышны взрывы.

Информации о последствиях или попадании в результате ночной атаки на Крым на момент публикации не поступало.

Воздушную тревогу в ночь с 13 на 14 августа россияне также объявили в Волгоградской области РФ. Там местные власти ввели ограничения на работу местного аэропорта в Волгограде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com