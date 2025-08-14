закрыть
14 августа 2025, четверг, 8:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В районе аэродрома и Севастополя в Крыму прогремели взрывы

1
  • 14.08.2025, 7:57
  • 1,934
В районе аэродрома и Севастополя в Крыму прогремели взрывы

Сообщается о ракетно-дроновой атаке.

Вечером 13 августа и после полуночи во временно оккупированном Крыму было неспокойно: мониторинговые каналы сообщили о налете беспилотников, а российские военные паблики предупреждали об угрозе применения ракет типа «Нептун».

Во время ночной атаки взрывы прозвучали в частности в районе аэродрома «Саки», а также возле города Севастополь. «Фокус» собрал информацию об обстреле.

Воздушная тревога во временно оккупированном Крыму была объявлена около 21:30 часов. Местные каналы предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников для Евпатории, Сак и Новофедоровки.

Около 22:25 часов Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о звуке пролета ракеты над городом, которая двигалась с юга курсом на север.

Вскоре взрывы прогремели в районе местного аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Там местные слышали по меньшей мере три громких взрыва.

Также около 22:30 во временно оккупированном Крыму предупредили о ракетной опасности. Россияне в частности упоминали об угрозе из-за ракет «Нептун».

Атака на полуостров продолжилась также после полуночи. Около 00:40 часов прогремели взрывы в районе Андреевки, расположенной неподалеку от Севастополя. В сети также показали кадры с места событий, на которых слышны взрывы.

Информации о последствиях или попадании в результате ночной атаки на Крым на момент публикации не поступало.

Воздушную тревогу в ночь с 13 на 14 августа россияне также объявили в Волгоградской области РФ. Там местные власти ввели ограничения на работу местного аэропорта в Волгограде.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский