Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип

14.08.2025, 10:23

3,468

Владимир Халип

Сенсация всегда рождается внезапно.

На пресс-конференции в Белом доме поздним вечером Дональд Трамп сообщил ошарашенным журналистам потрясающую новость. Никто прежде об этом даже не догадывался. Но вот туман рассеялся, и подробности утратили статус страшной тайны. Оказывается, в самом начале нынешней войны в Европе российские войска, ворвавшись в Украину, шли по дороге на Киев и могли даже его взять за четыре часа. Но какой-то генерал внезапно приказал танковым колоннам двигаться напрямик, по сельскохозяйственным угодьям. А в ту пору шли дожди. Поля раскисли. Танки просто увязли в грязи и, естественно, были сожжены.

Собравшихся на брифинг журналистов эта история ошарашила. Какие уникальные подробности! Неужели он сам все это сочинил? Или докопался до сути, исследуя секретные документы и материалы первых дней вторжения? Кто ему все это рассказал, навешав заодно лапши на президентские уши? Кто-то заподозрил в этом Орбана – он мельком упоминался в качестве собеседника. Однако толком выяснить ничего не удалось. Подобные вопросы все равно остались бы без ответа, поскольку страсти в зале накалились до предела. Это же не церемонные диалоги кремлевского пула с бессменным властителем покорной страны. В Белом доме нравы иные. Тем более, журналисты пытались выяснить у Трампа, чего все-таки можно ждать от внезапного саммита в штате Аляска.

Ситуация неординарная. Грозный ультиматум Путину 8 августа закончился ничем — ушел в песок. Прошло уже несколько дней ожидания, а никаких последствий нет. И с назначенной на пятницу встречей тоже ничего пока не ясно. Поспешно съездил Стивен Уиткофф в Кремль. О чем-то там поговорил. Что-то не так понял в переводе, как сам потом признался. Но сообщил своему президенту, что с Путиным состоялся полезный разговор и есть очень хорошие новости. В итоге почему-то в протокольных репортажах особенно подробно описывали каждый поворот кортежа спецпосланника Трампа в компании путинского спецпорученца Кирилла Дмитриева по пути из Кремля в окрестности давно снесенной гостиницы «Россия». Там сейчас разбит парк. С этим объектом, вроде бы, связаны серьезные вложения американской компании. Неужели снова затеваются взаимовыгодные игры на таком уровне?

Ни на один вопрос пока ответа нет. И бурный брифинг с участием Трампа ситуацию не слишком прояснил. Пока известно точно, что встреча Путина и Трампа состоится. Все остальное в непроницаемом тумане: все готовится наспех, спонтанно, скрытно, суматошно. Могут открыться внезапные деловые перспективы, особенно учитывая, что встречаются не просто лидеры, а апологеты сделки. О Китае и его возрастающем влиянии наверняка поговорят. Конечно, будет обсуждаться и острейший вопрос — прекращение огня. Полное или частичное — никто пока не знает. Как пойдет это обсуждение, даже гадать бесполезно.

Аналитики строят фантастические схемы встречи, высказывают невероятные догадки. Не стоит упускать из вида и вроде бы второстепенные детали. Совсем недавно Трамп принимал гостей из Закавказья. Было заявлено о большом прорыве. А потом, во время прогулки, он показал им свой магазин сувениров. Репортеры отметили, что Алиеву больше всего понравилась шляпа — звездно-полосатая, естественно. Еще на этом торжественном поле — выразительные цифры: 2029. Это следующие президентские выборы. Конечно, в США можно избираться только на два срока. Но уже и Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Обычная практика — одно к одному. Только предвзятые люди могут увидеть в этом тенденцию.

И не зря в острой дискуссии вокруг предстоящего саммита в Аляске громко зазвучали голоса тех, кто счел безосновательными попытки сравнить его с Мюнхенским сговором, когда чехословацкую делегацию принудили подписать соглашение о сдаче части своей территории Гитлеру. Иные времена, иная ситуация. Ничего общего, даже намека.

Уроки Второй мировой никто не забыл. Просто некоторые политики и обыватели иногда притворяются, будто напрочь потеряли память. И уже невозможно вспомнить, чего стоила та ошибка, сколько было убитых, замученных в концлагерях, сожженных в газовых камерах. И во что превратилась Европа к маю 1945 года. Не помнят. Забыли. Поэтому саммит в Мюнхене вспоминают всякий раз, когда начинаются переговоры с агрессором.

Итак: август, пятница, Аляска. Саммит — исторический. Мюнхен тут ни при чем. Приедут двое. Встретятся. Побеседуют. Сфотографируются на память. Это первое, ради чего стремился сюда кремлевский нарушитель спокойствия. Все увидят, что он больше не изгой, а вполне рукопожатный лидер. Рядом с ним — президент великой страны, которому уже в октябре может быть присуждена Нобелевская премия мира, в том числе за эту встречу.

Нет, конечно, Мюнхен — это не Анкоридж. Никому не выкрутили руки. Никто нетерпеливо не топнул ножкой. Никакого ефрейтора нет и в помине. Есть только подполковник ведомства, не подлежащего огласке. Но он уже тайком мусолит давно известные тезисы о безоговорочной капитуляции.

Так устроен этот мир.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

