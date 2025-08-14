закрыть
14 августа 2025, четверг, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Последние легенды провального блицкрига

  • Владимир Халип
  • 14.08.2025, 10:23
  • 3,468
Последние легенды провального блицкрига
Владимир Халип

Сенсация всегда рождается внезапно.

На пресс-конференции в Белом доме поздним вечером Дональд Трамп сообщил ошарашенным журналистам потрясающую новость. Никто прежде об этом даже не догадывался. Но вот туман рассеялся, и подробности утратили статус страшной тайны. Оказывается, в самом начале нынешней войны в Европе российские войска, ворвавшись в Украину, шли по дороге на Киев и могли даже его взять за четыре часа. Но какой-то генерал внезапно приказал танковым колоннам двигаться напрямик, по сельскохозяйственным угодьям. А в ту пору шли дожди. Поля раскисли. Танки просто увязли в грязи и, естественно, были сожжены.

Собравшихся на брифинг журналистов эта история ошарашила. Какие уникальные подробности! Неужели он сам все это сочинил? Или докопался до сути, исследуя секретные документы и материалы первых дней вторжения? Кто ему все это рассказал, навешав заодно лапши на президентские уши? Кто-то заподозрил в этом Орбана – он мельком упоминался в качестве собеседника. Однако толком выяснить ничего не удалось. Подобные вопросы все равно остались бы без ответа, поскольку страсти в зале накалились до предела. Это же не церемонные диалоги кремлевского пула с бессменным властителем покорной страны. В Белом доме нравы иные. Тем более, журналисты пытались выяснить у Трампа, чего все-таки можно ждать от внезапного саммита в штате Аляска.

Ситуация неординарная. Грозный ультиматум Путину 8 августа закончился ничем — ушел в песок. Прошло уже несколько дней ожидания, а никаких последствий нет. И с назначенной на пятницу встречей тоже ничего пока не ясно. Поспешно съездил Стивен Уиткофф в Кремль. О чем-то там поговорил. Что-то не так понял в переводе, как сам потом признался. Но сообщил своему президенту, что с Путиным состоялся полезный разговор и есть очень хорошие новости. В итоге почему-то в протокольных репортажах особенно подробно описывали каждый поворот кортежа спецпосланника Трампа в компании путинского спецпорученца Кирилла Дмитриева по пути из Кремля в окрестности давно снесенной гостиницы «Россия». Там сейчас разбит парк. С этим объектом, вроде бы, связаны серьезные вложения американской компании. Неужели снова затеваются взаимовыгодные игры на таком уровне?

Ни на один вопрос пока ответа нет. И бурный брифинг с участием Трампа ситуацию не слишком прояснил. Пока известно точно, что встреча Путина и Трампа состоится. Все остальное в непроницаемом тумане: все готовится наспех, спонтанно, скрытно, суматошно. Могут открыться внезапные деловые перспективы, особенно учитывая, что встречаются не просто лидеры, а апологеты сделки. О Китае и его возрастающем влиянии наверняка поговорят. Конечно, будет обсуждаться и острейший вопрос — прекращение огня. Полное или частичное — никто пока не знает. Как пойдет это обсуждение, даже гадать бесполезно.

Аналитики строят фантастические схемы встречи, высказывают невероятные догадки. Не стоит упускать из вида и вроде бы второстепенные детали. Совсем недавно Трамп принимал гостей из Закавказья. Было заявлено о большом прорыве. А потом, во время прогулки, он показал им свой магазин сувениров. Репортеры отметили, что Алиеву больше всего понравилась шляпа — звездно-полосатая, естественно. Еще на этом торжественном поле — выразительные цифры: 2029. Это следующие президентские выборы. Конечно, в США можно избираться только на два срока. Но уже и Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Обычная практика — одно к одному. Только предвзятые люди могут увидеть в этом тенденцию.

И не зря в острой дискуссии вокруг предстоящего саммита в Аляске громко зазвучали голоса тех, кто счел безосновательными попытки сравнить его с Мюнхенским сговором, когда чехословацкую делегацию принудили подписать соглашение о сдаче части своей территории Гитлеру. Иные времена, иная ситуация. Ничего общего, даже намека.

Уроки Второй мировой никто не забыл. Просто некоторые политики и обыватели иногда притворяются, будто напрочь потеряли память. И уже невозможно вспомнить, чего стоила та ошибка, сколько было убитых, замученных в концлагерях, сожженных в газовых камерах. И во что превратилась Европа к маю 1945 года. Не помнят. Забыли. Поэтому саммит в Мюнхене вспоминают всякий раз, когда начинаются переговоры с агрессором.

Итак: август, пятница, Аляска. Саммит — исторический. Мюнхен тут ни при чем. Приедут двое. Встретятся. Побеседуют. Сфотографируются на память. Это первое, ради чего стремился сюда кремлевский нарушитель спокойствия. Все увидят, что он больше не изгой, а вполне рукопожатный лидер. Рядом с ним — президент великой страны, которому уже в октябре может быть присуждена Нобелевская премия мира, в том числе за эту встречу.

Нет, конечно, Мюнхен — это не Анкоридж. Никому не выкрутили руки. Никто нетерпеливо не топнул ножкой. Никакого ефрейтора нет и в помине. Есть только подполковник ведомства, не подлежащего огласке. Но он уже тайком мусолит давно известные тезисы о безоговорочной капитуляции.

Так устроен этот мир.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников