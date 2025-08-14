Действительно ли «утро вечера мудренее» 14.08.2025, 13:36

1,282

Ученые проверили известный стереотип.

Сознание продолжает перерабатывать события дня и искать решения задач. Современные исследования подтверждают, что «переспать с проблемой» действительно работает, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Neuroscience, показало, что во время дневного сна активируются определенные участки мозга, задействованные при запоминании информации. Ученые отслеживали мозговую активность у 25 участников, выполнявших задачи на тренировку памяти. После сна люди демонстрировали заметное улучшение результатов — чем выше была активность в мозге, тем эффективнее происходило усвоение материала.

Сон помогает мозгу сортировать воспоминания: гиппокамп выбирает важные события для долгосрочного хранения и передает их в неокортекс. Там информация не просто сохраняется, но и анализируется, соединяясь с уже известными данными. Этот процесс улучшает способность решать задачи и принимать более взвешенные решения на следующий день.

Даже легкая фаза сна, N1, может стимулировать творческое мышление. Согласно исследованию 2023 года, кратковременный переход в N1 после знакомства с сложной задачей увеличивает шанс ее решения втрое.

Эксперты советуют фиксировать идеи сразу после пробуждения: дневники сновидений или голосовые записи помогают закрепить инсайты. «Сон — это своего рода алхимия информации», — говорит профессор Мэтью Уокер, автор книги «Почему мы спим» (“Why We Sleep”).

Итак, следующий раз, столкнувшись с трудной задачей, не спешите искать решение днем — иногда мозг лучше работает ночью.

