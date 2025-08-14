закрыть
14 августа 2025, четверг, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Действительно ли «утро вечера мудренее»

  • 14.08.2025, 13:36
  • 1,282
Действительно ли «утро вечера мудренее»

Ученые проверили известный стереотип.

Сознание продолжает перерабатывать события дня и искать решения задач. Современные исследования подтверждают, что «переспать с проблемой» действительно работает, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Neuroscience, показало, что во время дневного сна активируются определенные участки мозга, задействованные при запоминании информации. Ученые отслеживали мозговую активность у 25 участников, выполнявших задачи на тренировку памяти. После сна люди демонстрировали заметное улучшение результатов — чем выше была активность в мозге, тем эффективнее происходило усвоение материала.

Сон помогает мозгу сортировать воспоминания: гиппокамп выбирает важные события для долгосрочного хранения и передает их в неокортекс. Там информация не просто сохраняется, но и анализируется, соединяясь с уже известными данными. Этот процесс улучшает способность решать задачи и принимать более взвешенные решения на следующий день.

Даже легкая фаза сна, N1, может стимулировать творческое мышление. Согласно исследованию 2023 года, кратковременный переход в N1 после знакомства с сложной задачей увеличивает шанс ее решения втрое.

Эксперты советуют фиксировать идеи сразу после пробуждения: дневники сновидений или голосовые записи помогают закрепить инсайты. «Сон — это своего рода алхимия информации», — говорит профессор Мэтью Уокер, автор книги «Почему мы спим» (“Why We Sleep”).

Итак, следующий раз, столкнувшись с трудной задачей, не спешите искать решение днем — иногда мозг лучше работает ночью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников