Хроники одичания в Донецке 1 Денис Казанский

14.08.2025, 15:59

Денис Казанский

Фото: apostrophe.ua

Соседи готовы разорвать друг друга за полив огорода.

Донецк. Хроники одичания. Из-за нехватки воды в городе за нее уже начинаются драки. Люди стали обвинять друг друга в «кражах воды», чрезмерном ее использовании за счет других. Пишут доносы.

На видео одна женщина нападает на другую за то, что она поливает маленький убогий огородик якобы «украденой» водой. Видно, что огород в этом случае – это не бизнес, а необходимость выжить. Но и этого в Донецке уже нельзя – соседи готовы буквально разорвать за полив огорода, потому что им нечем «мыть жопы».

Но вместо того, чтобы бросаться на тех, кто довел до этой ситуации, плебс бросается друг на друга. Вместо массовых акций гражданского неповиновения против уродов, доведших население до такого унизительного положения, люди срывают свою злобу на таких же беднягах, как они. Бабка готова перегрызть глотку такой же бедной бабке с клюкой за маленький несчастный огородик, вместо того, чтобы спрашивать у Путина и Пушилина, которые превратили Донецк в эту помойку, где нечем жопы помыть.

Какое же это все невероятное унижение.

Денис Казанский, Telegram

