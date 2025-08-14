В Албании хотят создать министерство, которым будет руководить ИИ 14.08.2025, 22:54

Для борьбы с коррупцией.

Албания интегрирует искусственный интеллект в работу государственных институтов, чтобы бороться с коррупцией и ускорить процесс вступления в ЕС. Даже рассматривается идея создания министерства, которым полностью будет руководить ИИ.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, на пресс-конференции в июле премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что ИИ может стать самым эффективным элементом правительства и инструментом для борьбы с коррупцией и повышения прозрачности.

«Однажды у нас может даже быть министерство, полностью управляемое искусственным интеллектом. Таким образом не будет кумовства или конфликта интересов», - сказал он.

По словам премьера, местные разработчики даже могли бы создать модель ИИ, чтобы тот назначал людей на должность министра. Это могло бы сделать Албанию первой страной с правительством, где все министры и премьер - это искусственный интеллект.

Хотя официальных шагов для интеграции инструментов ИИ в работу госинститутов еще не сделано, Рама призвал серьезно рассмотреть эту идею.

Как сообщает издание, сейчас искусственный интеллект в Албании уже применяют для контроля государственных закупок, что является требованием ЕС, а также для анализа налоговых и таможенных операций в реальном времени и выявления нарушений.

Кроме того, ИИ задействован для мониторинга территории страны с помощью дронов и спутников - в частности для выявления незаконных строек, пляжных самовольных застроек или насаждений каннабиса.

