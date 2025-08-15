Масложор Ирина Халип

15.08.2025, 10:58

Отправьте его на уксусный завод.

Был у меня однокурсник, который на спор мог выпить стакан подсолнечного масла. Говорил: спорим на червонец, что выпью? И пил. Опрокинул стакан – заработал десятку, можно хоть в ресторан, хоть поездом в Таллинн. Так что ответ на вопрос, зачем пить эту гадость, был очевиден.

Но зачем ябатьки пьют перед камерой рапсовое масло – ума не приложу. Я могу понять, когда они машут флажками или сидят на патриотических мероприятиях, создавая иллюзию массовости. Но пить рапсовое масло из горла, под запись – это за гранью понимания. А если соседи видеоролик случайно увидят? Потом же будут смеяться всю жизнь. А вдруг дети, живущие за границей, посмотрят на родителей?

Я посмотрела этот ролик, снятый на маргариновом заводе, где сотрудников заставляли пить рапсовое масло под лозунгом «поддержим инициативу первого!». Нет, это даже не ябатьки – обычные женщины из цехов, в шапочках и белой униформе, то есть работающие не в администрации, а на конвейере. И лица у них настолько кислые, что сомнений не остается. Профорг или идеолог пришел и сказал: «Пей - или премии лишим». И они пьют. И понимают, что делают в данный момент что-то постыдное – то, над чем будет хохотать вся страна. Заводу, вероятно, нужны дотации, вот начальство и придумало, как выпендриться, чтобы не просто прогнуться и лизнуть, а привлечь внимание. Теперь у Лукашенко все знают: на маргариновый завод можно рассчитывать, там надежные люди в руководстве сидят. Так что когда кого-то из них посадят, как положено сажать время от времени директоров и производственников, то ненадолго. И почку продавать, чтобы откупиться, не заставят – удовольствуются имуществом и деньгами, поскольку свой же человек, надежный.

Ради этого они готовы жрать рапсовое масло декалитрами. Тем более что у Лукашенко это какая-то болезненная привычка: лить в себя масло, будто он на самом деле старая ржавая дверь, которой нужно срочно смазать петли.

Причем всякий раз Лукашенко делает вид, будто с ним это впервые. Вот сейчас в Смолевичском районе пил рапсовое масло и искренне удивлялся, какое оно изысканное и вкусное, будто только что в первый раз попробовал. Но три года назад он все лето заливал в себя масло – и рапсовое, и льняное, и горчичное. Сначала в июне сел на «газик» и поехал на рапсовое поле в родной Александрии. А там уже стол накрыт с бутылками и банками – будто рапсовое масло прямо в поле растет колхозникам на радость. И Лукашенко, приложившись к бутылочке, говорит: ой, как вкусно, а я думал, оно горькое! Да ладно врать, Рыгорыч, вкус рапсового масла тебе давно знаком. Ты его еще в 2009 году хлебал из горла.

В 2009 году он приехал в «Гроднобиопродукт» и давай рапсовое масло пить. Потом передал по цепочке сопровождавшим его чиновникам и потребовал, чтобы те тоже приложились. Такая у Лукашенко привычка (возможно, с детства): напустить слюней в бутылку и пустить ее по кругу. Чиновники тогда тоже послушно пили, а он говорил: «Много не пей, понос прихватит». Это была шутка такая, наверное.

И даже прямо перед началом протестов, 8 августа 2020 года, Лукашенко поехал в очередной колхоз, и снова пил там масло (может, на счастье?), и говорил, что лучшее средство от ковида – именно рапсовое масло. А еще говорил, что нужно приучать народ употреблять рапсовое масло, как лекарство.

Кстати, когда пару лет назад он для разнообразия пил горчичное масло, то, как и после рапсового, напустив слюней в бутылку, передавал ее стоящему ближе всех чиновнику из местной челяди с приказом «Пей!». Тот, давясь, пил. И каждый раз Лукашенко изображает, что никогда прежде ничего такого в глаза не видел, и с неподдельным интересом спрашивает: «А что на этом масле можно жарить? Картошку можно? Тогда я сейчас домой приеду и буду жарить». Маслоделы делают вид, что верят. А Лукашенко делает вид, что и не пил рапсовое масло литрами до этого момента.

У меня большая просьба к аппарату Лукашенко: пожалуйста, запланируйте ему рабочую поездку на Слуцкий уксусный завод. И делегацию побольше соберите, чтобы было кому производимый продукт употреблять. Обещаю, что все мы – и в Беларуси, и за ее пределами - прильнем к экранам, будем смотреть вдохновенно и орать похлеще ультрас.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

