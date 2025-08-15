Российскую делегацию повезли к Трампу на «кокаиновом» самолете 15.08.2025, 14:36

Борт получил скандальную известность семь лет назад.

Российская делегация отправилась на Аляску, где пройдут переговоры с президентом США Дональдом Трампом, на «кокаиновом» самолете — борте, который стал известен семь лет назад, когда в зданиях российского посольства в Буэнос-Айресе изъяли почти 400 кг кокаина. Об этом пишет The Moscow Times.

Самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96023, который вчера вылетел из аэропорта Внуково около 8 утра и через несколько часов прибыл в американский Анкоридж с российской делегацией на борту, стал известен в 2018 году, когда в зданиях российского посольства в Буэнос-Айресе изъяли почти 400 кг кокаина.

Аргентинская жандармерия после этого опубликовала фото российского лайнера, на котором, предположительно, в страну и был доставлен тот самый кокаин. Расследование показало, что для этого использовалась дипломатическая почта МИД России.

По версии следствия, в 2016 году бизнесмен Андрей Ковальчук приобрел наркотик в Аргентине, после чего вещество упаковали в чемоданы и спрятали в подсобном помещении школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Работавший в то время завхозом в посольстве Али Абянов упаковал чемоданы в спецбумагу, заклеив поверх сургучными печатями, как это делают с дипломатической почтой. У Абянова закончился контракт, и он вернулся в Москву, а его сменщик обнаружил подозрительный груз. Служба безопасности посольства вскрыла чемоданы и обнаружила кокаин.

Аргентинская полиция изъяла наркотик и уничтожила его. Вместо него в чемоданы уложили пакеты с мукой, опечатали и отправили в Москву.

12 декабря 2017 года в Москве при попытке получить посылки из Буэнос-Айреса были задержаны Али Абянов и бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Еще одного фигуранта дела — Андрея Ковальчука задержали в Германии и экстрадировали в Россию. Никто из фигурантов вину не признал. Они утверждали, что занимались законным бизнесом, а в чемоданах изначально находились кофе, сигары и полудрагоценные камни. Им неизвестно, как вместо товаров там оказался кокаин.

В 2021 году в суде Москвы присяжные большинством голосов признали виновными четырех фигурантов этого «кокаинового дела»: Али Абянова, Владимира Калмыкова, Андрея Ковальчука и Иштимира Худжамова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com