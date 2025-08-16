закрыть
16 августа 2025, суббота, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пленные россияне рассказали о провале наступления на Покровск

3
  • 16.08.2025, 10:50
  • 3,918
Пленные россияне рассказали о провале наступления на Покровск

И бесчеловечных порядках в армии РФ.

Трое военнослужащих российской армии — Артем Смирнов, Сергей Моргунов и Эльдар Закиев попали в плен к украинским защитникам во время боевых действий в направлении Покровска. Они выдвигались в составе разных малых штурмовых групп, однако финал для всех оказался одинаковым.

По их словам, в лесополосах на подходах к Покровску осталось по меньшей мере 70% личного состава, отправленного командирами в практически безнадежную атаку. Часть россиян была уничтожена, другие получили ранения, и только единицам удалось выжить и сдаться украинским военным, сообщает Цензор.НЕТ.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина