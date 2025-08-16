Пленные россияне рассказали о провале наступления на Покровск 3 16.08.2025, 10:50

И бесчеловечных порядках в армии РФ.

Трое военнослужащих российской армии — Артем Смирнов, Сергей Моргунов и Эльдар Закиев попали в плен к украинским защитникам во время боевых действий в направлении Покровска. Они выдвигались в составе разных малых штурмовых групп, однако финал для всех оказался одинаковым.

По их словам, в лесополосах на подходах к Покровску осталось по меньшей мере 70% личного состава, отправленного командирами в практически безнадежную атаку. Часть россиян была уничтожена, другие получили ранения, и только единицам удалось выжить и сдаться украинским военным, сообщает Цензор.НЕТ.

