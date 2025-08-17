закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 9:35
ВСУ разбомбили «Мста-Б» с грузовиком в момент перевозки через реку Сейм

  • 17.08.2025, 9:17
  • 1,022
ВСУ разбомбили «Мста-Б» с грузовиком в момент перевозки через реку Сейм

Видео из Курской области.

Силы обороны Украины продолжают сжигать военную технику врага и ликвидировать его личный состав в Курской области, не давая возможности российским генералам перебрасывать подкрепление на Сумщину.

16 августа операторы дронов 47-й Отдельной механизированной бригады «Магура» и смежного подразделения в Курской области провели операцию по уничтожению вражеской техники и личного состава.

С разведывательного дрона Shark возле села Званное Глушаковского района удалось обнаружить грузовик «Урал-4320», который на прицепе перевозил 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Как можно заметить на видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», в момент транспортировки гаубицы через разрушенный мост смежники 47-й ОМБр дроном (крылатым барражирующим боеприпасом) наносят удар по обеим целям.

«Минус вражеский грузовик с экипажем и пушкой, срыв планов РФ», - подчеркнули в «Магуре».

Мосты через Сейм ВСУ уничтожили еще после 6 августа 2024 года, когда прорвались через границу в Курскую область. Армия РФ на данном участке фронта пользуется только понтонными переправами.

