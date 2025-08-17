закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 16:27
CNN: Европа снова пытается повлиять на Трампа

  • 17.08.2025, 16:17
CNN: Европа снова пытается повлиять на Трампа

Лидеры ЕС готовит единый фронт.

Европа пытается выработать единый подход, который можно будет представить президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне 18 августа. Об этом говорится в анализе ситуации от телеканала CNN.

Европейцы были встревожены, когда Трамп после встречи с нелегитимным президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным отказался от принципов, согласованных менее недели назад. Гавный из них заключался в том, что прекращение огня в Украине должно предшествовать переговорам об урегулировании.

Европейцы не стали возражать ему публично и попытались подчеркнуть позитивный момент – согласие Трампа на участие США в гарантиях безопасности для Украины после заключения сделки, говорится в публикации.

Тем не менее, пока Трамп торопится организовать трехсторонний саммит с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин не спешит прекращать войну. Он не пошел ни на какие уступки во время встречи на Аляске, а Трамп не стал на него давить. Поэтому Москва воодушевлена итогами встречи, пишет CNN.

«Балтийская восьмерка» правительств стран Северной Европы вновь подчеркнула: «Достижение справедливого и прочного мира требует прекращения огня и надежных гарантий безопасности для Украины».

Перед теми, кто будет сопровождать Зеленского в Овальный кабинет, стоит незавидная задача – попытаться убедить Трампа в европейских принципах, с которыми он уже согласился на прошлой неделе.

