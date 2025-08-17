закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 18:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио: Украина и Россия должны пойти на уступки

11
  • 17.08.2025, 17:33
  • 2,136
Рубио: Украина и Россия должны пойти на уступки

Это единственный способ достичь мирного соглашения .

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия должны пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Об этом он сказал в эфире NBS News.

По его словам, единственный способ достичь соглашения - это когда каждая сторона что-то получает и каждая сторона что-то отдает.

«Единственный способ достичь соглашения - это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала - и это было очень сложно. Если бы это было легко, этого бы не продолжалось 3,5 года... Вот почему Зеленский приезжает завтра», - отметил госсекретарь США.

В то же время Рубио заверил, что США работают над созданием гарантий безопасности для Украины в будущем, поэтому Россия должна понять это требование Киева.

Также политик подчеркнул, что США не признают себя участником конфликта в Украине.

По его словам, лучшим результатом решения российско-украинской войны для США стал бы полноценный мирный договор, а не временное прекращение огня.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина