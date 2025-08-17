Рубио: Украина и Россия должны пойти на уступки 11 17.08.2025, 17:33

Это единственный способ достичь мирного соглашения .

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия должны пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Об этом он сказал в эфире NBS News.

По его словам, единственный способ достичь соглашения - это когда каждая сторона что-то получает и каждая сторона что-то отдает.

«Единственный способ достичь соглашения - это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала - и это было очень сложно. Если бы это было легко, этого бы не продолжалось 3,5 года... Вот почему Зеленский приезжает завтра», - отметил госсекретарь США.

В то же время Рубио заверил, что США работают над созданием гарантий безопасности для Украины в будущем, поэтому Россия должна понять это требование Киева.

Также политик подчеркнул, что США не признают себя участником конфликта в Украине.

По его словам, лучшим результатом решения российско-украинской войны для США стал бы полноценный мирный договор, а не временное прекращение огня.

