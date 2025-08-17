Уиткофф: Путин согласен на гарантии США для Украины 4 17.08.2025, 17:54

Так же РФ не будет нападать на Европу.

Глава Кремля Владимир Путин согласился на гарантии безопасности от США для Украины. Кроме того, будет обязательство ненападения на Европу.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Clash Report.

В ходе интервью ведущий CNN отметил тот факт, что президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с Путиным продуктивной, заявив, что по многим вопросам было достигнуто согласие.

В связи с этим журналист спросил Уиткоффа, какие есть два конкретных пункта, по которым было достигнуто договоренности.

Первым фактором спецпредставитель Трампа назвал гарантии безопасности для Украины, а именно - «от США защита согласно с 5 статьей» (речь о принципе 5 статьи НАТО).

«Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал переломными - гейм-чейнджерами». Мы не думали, что мы хоть как-то близки к тому, чтобы договорится о защите по статье 5 со стороны Соединенных Штатов», - сказал Уиткофф.

Он добавил, что также есть договоренность о том, что РФ законодательно закрепит обязательство не нападать на другие территории, когда мирная сделка будет достигнута. Причем речь идет о Европе.

«Законодательное закрепление в Российской Федерации обязательство не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Итак, мы согласились, их было много (договоренностей) и их было гораздо больше», - резюмировал спецпредставитель Трампа.

