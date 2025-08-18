закрыть
Трамп заявил, что Зеленский может «завершить войну практически немедленно»

  • 18.08.2025, 8:04
  • 1,620
Трамп заявил, что Зеленский может «завершить войну практически немедленно»

Президент США намекнул, чего хочет Путин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может «практически немедленно» закончить войну, если Киев откажется от возвращения Крыма и вступления в НАТО.

«Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или может продолжать воевать. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного [экс-президентом США Бараком] Обамой (12 лет назад без единого выстрела!), — и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал Трамп в Truth Social.

Пост главы Белого дома появился перед встречами с Зеленским, а также европейскими лидерами, которые должны состояться 18 августа в Вашингтоне (США).

