Трамп заявил, что Зеленский может «завершить войну практически немедленно»
- 18.08.2025, 8:04
Президент США намекнул, чего хочет Путин.
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может «практически немедленно» закончить войну, если Киев откажется от возвращения Крыма и вступления в НАТО.
«Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или может продолжать воевать. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного [экс-президентом США Бараком] Обамой (12 лет назад без единого выстрела!), — и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал Трамп в Truth Social.
Пост главы Белого дома появился перед встречами с Зеленским, а также европейскими лидерами, которые должны состояться 18 августа в Вашингтоне (США).