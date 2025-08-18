закрыть
18 августа 2025, понедельник
Белорусов ждет дефицит еще одного продукта?

  18.08.2025
Белорусов ждет дефицит еще одного продукта?

Чиновник винит во всем заморозки.

Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик рассказал, как отразились весенние заморозки на урожае белорусских яблок.

По предварительным оценкам властей Брестской области, в этом году урожай яблок в регионе будет в 3 раза меньше, чем в прошлом. Если в 2024 году урожай яблок составил прядка 120 тыс. тонн, то в этом году — не более 37-40 тыс. тонн.

Причиной столь низкого урожая главного фрукта белорусских аграриев Пархомчик в эфире гостелеканала «Первый информационный» назвал три волны весенних заморозков.

«Пострадали сады наши, очень серьезно. Пострадали наши аграрии, которые вложили определённый капитал для получения хорошего результата, но по не зависящим от них причинам получат результат меньше», — констатировал глава Брестчины.

При этом, по мнению Пархомчика, даже урожая в 40 тыс. тонн яблок «хватит накормить» Беларусь. Для восполнения недостающих объёмов, как пояснил чиновник, будет экспортировано порядка 85-87 тыс. тонн яблок.

