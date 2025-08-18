The Guardian: Зеленского на встрече с Трампом поддержит «команда мечты»
В чем будет заключаться роль европейских лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой второй визит в Белый дом 18 августа для возобновления перспективы безопасности Украины после саммита президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске 16 августа. Впрочем, на этот раз Зеленский сам не будет.
Его сопровождает «команды мечты» прибывших в Вашингтон европейских лидеров, чтобы поддержать украинского президента, пишет The Guardian.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц будут сопровождать Зеленского в понедельник как символы двух ключевых столпов Европы — франко-германского союза, который является сердцем ЕС.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступает важным мостиком: она является представительницей европейских правых, которую Трамп считает другом, но в то же время поддерживает суверенитет Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб представляет небольшую европейскую страну, но находится в команде Зеленского благодаря удачным личным отношениям с Трампом. Стубб наладил контакт с президентом во время импровизированного визита во Флориду в марте, где он играл в гольф с Трампом по совету республиканского сенатора Линдси Грэма. Во время встречи он донес позицию ближайшего к России европейского соседа, призывая Трампа не доверять Путину.
Лидер Великобритании Кир Стармер сочетает национальный авторитет с личными отношениями с Трампом. Президент США неоднократно подчеркивал их хорошие отношения, несмотря на «либеральные» взгляды Стармера, и, вероятно, заинтересован в том, чтобы не ухудшать отношения накануне государственного визита в Великобританию в следующем месяце, события, которое Трамп считает чрезвычайно важным.
Марк Рютте добавляет влияния через должность генерального секретаря НАТО и имеет опыт деликатного общения с Трампом, отмечая его как «лидера среди мировых политиков», что помогло избежать каких-либо скандальных заявлений во время саммита НАТО в июне.