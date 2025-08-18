Паоло Соррентино рассказал, как Марадона повлиял на его фильмы 18.08.2025, 12:40

Паоло Соррентино

фото: Franco Origlia/Getty Images

Футболист показал режиссеру «настоящее шоу».

Итальянский режиссер Паоло Соррентино рассказал о вдохновении, творческом процессе и роли кино в его жизни во время Сараевский кинофестиваля, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Обладатель «Оскара» признался, что решающим моментом в юности стало появление Диего Марадоны в 1984 году: «Когда мне было 14, я впервые понял, что такое настоящее шоу. Марадона показал мне и всему Неаполю, что такое невероятное зрелище. То же самое я нашел в кино».

На фестивале Соррентино получит Почетную награду «Сердце Сараево» и представит ретроспективу своих фильмов. О своем подходе к новым проектам он отметил: «Я не ищу идеи специально. Сижу дома, ничего не делаю, а потом появляется навязчивая мысль — и я снимаю фильм об этом».

Говоря о насилии в кино, режиссер признался, что избегает его в своих работах: «Мне утомительно снимать такие сцены, да и я не люблю, когда персонаж слишком страдает. Я ближе к фильмам Disney, где все заканчивается хорошо».

Среди любимых режиссеров Соррентино назвал Мартина Скорсезе, а на вопрос о мечтах сотрудничества с актерами ответил с иронией: «Идеальный фильм был бы без актеров».

Рассуждая о политике, режиссер заявил, что кино не способно предотвратить войны и трагедии: «Ни один фильм не остановит такие вещи».

