В Беларусь прибыли эшелоны техники РФ 3 18.08.2025, 19:03

Для участия в совместных учениях.

В Беларусь прибыли первые эшелоны российской техники для участия в совместных учениях. Об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, передает New Voice.

Он уточнил, что на украинской границе с Беларусью не зафиксировано никаких изменений или активных действий с белорусской стороны.

В то же время подразделения ГУР МОУ и ГПСУ внимательно мониторят, какое количество сил и техники Россия может перебросить в Беларусь, поскольку это прямо влияет на уровень угрозы для Украины, особенно в период активной фазы совместных учений, отметил Демченко.

Активная фаза учений, которая будет включать командно-штабные и логистические тренировки, состоится с 12 по 16 сентября. По данным Госпогранслужбы Украины, в эти дни будет привлечена бронетехника, но ее количество будет оставаться небольшим.

«Сейчас идет подготовительный этап, и первые эшелоны уже прибыли на территорию Беларуси. Отмечу, что это небольшое количество российских средств и личного состава, которые были переброшены на территорию Беларуси», — сообщил Демченко.

Он отметил, что несмотря на это, Украина не может позволить себе расслабиться, ведь, пока Беларусь поддерживает Россию, угроза с ее территории остается реальной.

Для этого усиливается оборонительная подготовка на границе с Беларусью, в частности, минируются наиболее угрожающие направления, охватывающие всю линию границы от Волыни до Черниговщины.

Министерство обороны Беларуси сообщало, что 6 августа в страну прибыл первый поезд с российскими военнослужащими и техникой для подготовки и участия в совместных учениях.

Там также отмечали, что учения, которые пройдут в сентябре, станут главным этапом совместной подготовки армий обоих государств в этом году. Сейчас белорусские и российские военные находятся на завершающей стадии подготовки к учениям.

