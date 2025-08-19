Кремль хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом — трехстороннюю

Кремль хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом — трехстороннюю2
- 19.08.2025, 9:03
- 2,520
Киев готов к любым форматам.
Россия предложила сначала провести двустороннюю встречу на уровне лидеров. Затем Москва хочет встречу в трехстороннем формате с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по результатам переговоров в Белом доме.
«Президент США связался с российской стороной, и проговорил, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем трехстороннюю. Мы готовы к любым форматам, на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все сложные и болезненные вопросы», - сказал он.
Президент подчеркнул, что Украина готова к двусторонней встрече с диктатором Владимиром Путиным и к трехсторонней, но вопрос в том, как пройдет двусторонняя встреча.
«Мы не знаем никаких деталей о двусторонней встрече. Мы с президентом США проговаривали вопрос, что все стороны должны продемонстрировать желание окончания войны. И желание окончания войны - это дипломатическая встреча на уровне лидеров», - добавил Зеленский.
По его словам, если одна или другая сторона не будет демонстрировать желание встретиться, то Украина просит США действовать соответственно. Речь идет о давлении с американской стороны.
При этом Зеленский добавил, что «мы понимаем, какие форматы могут быть, поэтому есть вероятность, что наша встреча может состояться».
«Если Украина будет начинать ставить условия по встрече какие-то глобальные, безусловно, справедливые, по сизфаеру и т.д., то у русских появится сто условий с их стороны. Поэтому я считаю, что без каких-либо условий мы должны встретиться и подумать, какое есть развитие этого пути к окончанию войны», - заявил президент Украины.
Когда Трамп позвонил Путину
По словам Зеленского, сначала был разговор в двустороннем формате, а затем - в расширенном, когда стороны более подробно обсудили шаги по гарантиям безопасности и возможным встречам.
«И после этого президент Трамп сказал, что я сейчас пойду и буду обсуждать это с Россией, с Путиным, чтобы вернуться к вам с фидбэком, и мы проговорили фидбэк. После этого вернулись в Овальный кабинет вместе с президентом, президент (Трамп, - ред.) сказал, что предлагается двусторонний формат, а затем перейдем к трехстороннему», - пояснил президент Украины.
Даты встречи еще нет
«Даты не установлено, мы только после этой продуктивной встречи с президентом и другими нашими коллегами, что курс идет на трехстороннюю встречу, и если Россия предложила президенту США сначала двустороннюю встречу, Украина никогда не остановится на пути к миру, Украина готова к любому формату, но на уровне президентов», - заявил Зеленский.