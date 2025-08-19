Нефтепровод «Дружба» полностью прекратил работу 2 19.08.2025, 9:34

Роберт «Мадьяр» Бровди

Командование беспилотных систем ВСУ рассказало о последствиях успешной атаки.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди заявил, что сейчас перекачка российской нефти по нефтепроводу «Дружба» полностью остановлена.

«Нефтепровод «Дружба» отдыхает. Полный стоп перекачки нефти на неопределенный срок», — написал Роберт Бровди, известный под псевдонимом «Мадьяр», который с июня занимает пост командующего Сил беспилотных систем ВСУ.

Он прокомментировал атаку на нефтеперекачивающую станцию «Никольское» в Тамбовской области России в ночь на 18 августа. И заявил, что ее атаковали «птицы» 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Атака на нефтепровод «Дружба»

После атаки на объекте в РФ возник пожар, из-за которого полностью прекратилась подача нефти через магистральный нефтепровод «Дружба».

Этот объект является ключевым элементом экономической инфраструктуры России и используется для снабжения оккупационных войск.

В результате удара прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Словацкий оператор Transpetrol подтвердил прекращение подачи нефти.

«Наша компания не владеет более подробной информацией о причине приостановления, которая находится за пределами территории Словацкой Республики», — говорится в заявлении компании.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, заявив, что это «атака против энергетической безопасности».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Украинский дипломат напомнил венгерскому коллеге, что именно Россия, а не Украина, начала войну и отказывается ее заканчивать.

