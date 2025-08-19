Поставки российской нефти по «Дружбе» в Беларусь остановлены? 19.08.2025, 11:29

Что известно на данный момент.

После двух ударов ВСУ по объектам нефтепровода «Дружба» в России остановилась перекачка нефти в страны Евросоюза, заявили 18 августа в Украине, Венгрии и Словакии. Крупный узел нефтепровода находится в Мозыре Гомельской области, пишет «Флагшток».

Сначала министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook, что «Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну». Он сослался на замминистра энергетики России Павла Сорокина, который объявил, что российские эксперты работают над «скорейшим восстановлением трансформаторной станции», необходимой для функционирования трубопровода, а также пожаловался, что пока неизвестно, когда будут восстановлены поставки.

Затем о прекращении транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» объявила словацкая нефтяная компания Transpetrol, согласно которой «проблема находится за пределами словацкой территории».

Вскоре в Украине заявили, что «Дружба» полностью остановилась после того, как силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области.

Ранее, 12 августа, украинские беспилотники атаковали линейно-производственно-диспетчерскую станцию «Унеча» в Брянской области. Тогда, как утверждали в Венгрии, прокачка нефти тоже остановилась, но вскоре была возобновлена. Сейчас, судя по официальным заявлениям, работа нефтепровода остановилась полностью.

Что это означает для Беларуси? «Дружба», крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, проходит через Мозырь, где трубопровод разделяется на северную и южную ветви. Северная идет в Польшу и Германию, южная — в Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. В Мозыре также находится головная станция «Гомельтранснефть Дружба», где происходит разветвление потока нефти и откуда сырье поступает на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

То есть, приостановлены поставки не только в Европу через Беларусь, но и на мозырский завод. Правда, МНПЗ имеет собственный крупный резервуарный парк, поэтому, вероятно, пока не ощутит проблемы с сырьем. Никакой официальной информации об этом нет.

То же касается и «Дружбы» — об инциденте молчат как российские, так и белорусские представительства компании. Одна из последних новостей на сайте «Гомельтранснефть Дружба» — о проведении тактико-специального учения по отработке оперативного плана пожаротушения на резервуарных парках в Мозыре.

ВСУ не первый раз атакует нефтепровод «Дружба» в России, но ранее компании удавалось обеспечить беспрерывную подачу нефти потребителям — за счёт дублирующего оборудования и нефтехранилищ при линейных производственно-диспетчерских станциях. Система обладает значительным запасом прочности. На объектах нефтепровода есть несколько насосных станций, в каждой несколько насосов. Поэтому удар по насосу или по резервуару можно сравнить лишь с плановым ремонтом.

Однако в этот раз, если верить публичным заявлениям, из строя выведена трансформаторная станция, что стало критичным для системы.

