Хорватский фридайвер установил рекорд за самое длинное задерживание дыхания 19.08.2025, 22:02

Иллюстрационное фото

Почти 30 минут.

Хорватский фридайвер Витормир Маричич достиг почти невероятного результата, 14 июня 2025 года он сделал последний глубокий вдох чистого кислорода и лег в бассейн. Там он оставался спокойным в течение 29 минут и 3 секунд, передает New Voice.

Это официально самая длинная добровольная задержка дыхания, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса. Маричич превзошел предыдущий рекорд почти на 5 минут.

Для сравнения, дельфины-афалины могут задерживать дыхание примерно в два раза меньше.

Маричич перед рекордной попыткой 10 минут вдыхал чистый кислород, чтобы увеличить количество кислорода в крови. Как он объяснил в Instagram:

«Я начал попытку с почти в пять раз больше кислорода в организме, чем обычно. Без этого я никогда бы не выдержал так долго.»

Даже без дополнительного кислорода хорватский спортсмен демонстрирует впечатляющие результаты: он может задерживать дыхание до 10 минут и 8 секунд. Для сравнения, среднестатистический человек держит дыхание от 30 до 90 секунд.

Предыдущий рекорд по задерживанию дыхания без помощи составлял 11 минут и 35 секунд и был установлен сербом Бранко Петровичем в 2014 году.

По данным Книги рекордов Гиннесса, Маричич попытался установить свой рекорд, чтобы привлечь внимание к сохранению океанов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com