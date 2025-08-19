Хорватский фридайвер установил рекорд за самое длинное задерживание дыхания
- 19.08.2025, 22:02
Почти 30 минут.
Хорватский фридайвер Витормир Маричич достиг почти невероятного результата, 14 июня 2025 года он сделал последний глубокий вдох чистого кислорода и лег в бассейн. Там он оставался спокойным в течение 29 минут и 3 секунд, передает New Voice.
Это официально самая длинная добровольная задержка дыхания, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса. Маричич превзошел предыдущий рекорд почти на 5 минут.
Для сравнения, дельфины-афалины могут задерживать дыхание примерно в два раза меньше.
Маричич перед рекордной попыткой 10 минут вдыхал чистый кислород, чтобы увеличить количество кислорода в крови. Как он объяснил в Instagram:
«Я начал попытку с почти в пять раз больше кислорода в организме, чем обычно. Без этого я никогда бы не выдержал так долго.»
Даже без дополнительного кислорода хорватский спортсмен демонстрирует впечатляющие результаты: он может задерживать дыхание до 10 минут и 8 секунд. Для сравнения, среднестатистический человек держит дыхание от 30 до 90 секунд.
Предыдущий рекорд по задерживанию дыхания без помощи составлял 11 минут и 35 секунд и был установлен сербом Бранко Петровичем в 2014 году.
По данным Книги рекордов Гиннесса, Маричич попытался установить свой рекорд, чтобы привлечь внимание к сохранению океанов.