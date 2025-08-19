закрыть
19 августа 2025, вторник, 22:08
Хорватский фридайвер установил рекорд за самое длинное задерживание дыхания

  • 19.08.2025, 22:02
Хорватский фридайвер установил рекорд за самое длинное задерживание дыхания
Иллюстрационное фото

Почти 30 минут.

Хорватский фридайвер Витормир Маричич достиг почти невероятного результата, 14 июня 2025 года он сделал последний глубокий вдох чистого кислорода и лег в бассейн. Там он оставался спокойным в течение 29 минут и 3 секунд, передает New Voice.

Это официально самая длинная добровольная задержка дыхания, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса. Маричич превзошел предыдущий рекорд почти на 5 минут.

Для сравнения, дельфины-афалины могут задерживать дыхание примерно в два раза меньше.

Маричич перед рекордной попыткой 10 минут вдыхал чистый кислород, чтобы увеличить количество кислорода в крови. Как он объяснил в Instagram:

«Я начал попытку с почти в пять раз больше кислорода в организме, чем обычно. Без этого я никогда бы не выдержал так долго.»

Даже без дополнительного кислорода хорватский спортсмен демонстрирует впечатляющие результаты: он может задерживать дыхание до 10 минут и 8 секунд. Для сравнения, среднестатистический человек держит дыхание от 30 до 90 секунд.

Предыдущий рекорд по задерживанию дыхания без помощи составлял 11 минут и 35 секунд и был установлен сербом Бранко Петровичем в 2014 году.

По данным Книги рекордов Гиннесса, Маричич попытался установить свой рекорд, чтобы привлечь внимание к сохранению океанов.

